Nuova BMW X1: il SUV di Monaco supera l'esame di maturità (video)

UN SUV DIVENTATO GRANDE IN OGNI SENSO BMW X1 atto terzo. Il SUV compatto di Monaco, alla terza generazione, cambia tutto, fuori e dentro. Esordio con motori benzina e diesel, 3 e 4 cilindri, anche mild-hybrid a 48V. Da novembre quelli plug-in hybrid e 100% elettrico della iX1. Insomma, se bestseller deve essere – pensate, il modello uscente è ancora uno dei più venduti di BMW in questo 2022 nonostante sia a fine carriera e dal 2009 ne sono stati venduti globalmente 2,7 milioni di esemplari – allora meglio offrire la gamma più ampia possibile per incontrare gusti e necessità di tutti, o quasi.

Nuova BMW X1: motori convenzionali, ibridi e 100% elettrici

Oggi siamo al volante della X1 sDrive 18d con motore 4 cilindri duemila diesel e trazione anteriore. Niente ibrido, ma questa è la motorizzazione con il compito di creare i maggiori volumi di vendita per la filiale BMW italiana. Sotto il cofano, quindi, 150 CV di potenza per 360 Nm di coppia. Ma ecco due dati dinamici per capire di cosa è capace la X1 della prova: punta massima di 210 km/h e zero-cento coperto in 8,9 secondi. Non male per un SUV di 4 metri e mezzo tondi tondi, per 1 e 85 di larghezza e 1 e 64 di altezza, che pesa 1.650 kg. Dopo vediamo come se la cava su strada. E in tema di misure, il baule passa da 540 a 1.600 litri con schienali divisibili 40:20:40 e divanetto scorrevole per aumentare la praticità. Insomma numeri che sottolineano come questa X1 si getta nella mischia dei SUV compatti di segmento C, uno fra i più vivaci del mercato. E lo fa per sfidare mostri sacri come Audi Q3, Mercedes GLA, VW Tiguan, Volvo XC40 o l’ultima arrivata ovvero la pimpante Alfa Romeo Tonale. Ma torniamo sulla BMW e partiamo dallo stile, tutto nuovo e che è davvero convincente.

Nuova BMW X1: il SUV ha forme muscolose e design sportivoIL DESIGN SI AGGIORNA DEL TUTTO Cambia la calandra, con il doppio rene più grande e verticale, poi ci sono fari a LED più sottili, cofano orizzontale, passaruota belli alti e grandi ruote… fino a 20 pollici. Dietro ci sono i fari a LED, ispirati a quelli della X3, e un bello spoiler che contribuisce a migliorare l’aerodinamica, insieme alle nuove maniglie delle porte a filo carrozzeria. Insomma, forme più muscolose e aggressive di prima, per un look più moderno delle rivali. Probabilmente, solo l’Alfa Romeo Tonale si può misurare con la BMW in quanto a stile. Ovviamente, con un approccio diverso, forse ancora più emozionale.

Una volta a bordo, il passaggio dalla seconda alla terza generazione di X1 è altrettanto chiaro. Merito delle misure di questo SUV, che si riflettono in un abitacolo dove spazio ed ergonomia giocano un ruolo fondamentale. Nel complesso si trova lo stesso layout della nuova Serie 2 Active Tourer, e che piano piano sta comparendo su tutta la gamma BMW, ma la posizione di guida è più in alto. Si vede molto bene fuori da tutti i lati, i sedili sono un po’ rigidi ma comodi, ci sono centimetri abbondanti per gambe, spalle e testa, davanti. Stesso discorso dietro, dove in due (ma anche in tre) non ci sono problemi per accomodarsi. Solo il tunnel voluminoso toglie un po' di spazio ai piedi di chi siede al centro. Ma la percezione di qualità è davvero alta, si vede con gli occhi, si tocca con le mani. E dire che questo è uno dei modelli di attacco della gamma BMW.

Nuova BMW X1: interni spaziosi e con finiture si lusso

Il ponte di comando è tutto digitale, con i due display per strumenti e sistema multimediale rispettivamente da 10,25” e 10,7” racchiusi nella cornice curva. Ci sono la connessione in rete, la compatibilità Apple CarPlay e Android Auto, l’assistente virtuale che dialoga in maniera naturale, le prese USB (ma solo di tipo C), la ricarica wireless del cellulare e una suite di servizi gestibili da remoto, che permette di aggiornare la X1 in ogni sua funzione. Qui, il più evoluto infotainment idrive 8 esprime il suo massimo potenziale per rendere la vita a bordo… interattiva e piacevole. Tuttavia, i comandi analogici sono ufficialmente dati per dispersi e se ne sente un po’ la mancanza. È vero, basta poco, ma serve abituarsi per sfiorare icone e scegliere menù anche per le operazioni più semplici come cambiare la temperatura del climatizzatore. Ma, se fate amicizia, l’assistente vocale vi darà una mano per sbrigare le faccende in auto. Invece, è bello che il tunnel centrale sia come… sospeso a mezz’aria per ricavare un bel pozzetto sottostante. Il braccio destro sta comodo e le dita raggiungono i comandi “fisici” superstiti come la levetta del cambio elettronico, i pulsanti dei profili di guida, della radio, dell’hazard e quello per l’assistente al parcheggio. In più, ci sono tanti pratici portaoggetti sparsi in abitacolo.

Nuova BMW X1: i sedili e un dettaglio della plancia con doppio display

E se a bordo ci si trova a proprio agio è anche grazie alle doti di questo motore che è energico e fluido. La nuova X1 sDrive 18d ha un comportamento sincero, è un po' rumoroso se si tirano le marce, ma la spinta è vigorosa, il cambio automatico a 7 rapporti (di serie su tutta la gamma) è ben connesso all’erogazione e posso modificare il carattere del SUV scegliendo fra ben sei modalità di guida, dalla più risparmiosa, alla più sportiva, fino alla più personalizzabile. Pensate, sulla X1 ci sono tre profili aggiuntivi rispetto alla gemella ''borghese'' Serie 2 Active Tourer. Il setup agisce su risposta di motore, cambio, sterzo e assetto, se è a controllo elettronico. Nel complesso, è gradevole l’equilibrio del SUV tedesco. Sterzo leggero a bassa velocità e preciso ad alta, sospensioni che lavorano per il comfort, ma sostengono bene fra le curve più veloci. Non sembra di essere seduti a 4 o 5 spanne da terra, ma su una berlina ben “assettata” e scattante, per la fiducia che trasmette. Il tutto con il computer di bordo che indica un consumo medio di poco superiore ai 5 litri/100 km.

Nuova BMW X1: scattante su strada e con consumi ridotti

Ma sicurezza vuol dire anche ADAS di ultima generazione. Trovo di serie fari a LED, frenata automatica di emergenza, cruise control con funzione freno, avviso di allontanamento carreggiata e riconoscimento segnaletica stradale. Sistemi che possono essere evoluti con pacchetti più completi opzionali, per arrivare alla guida assistita di livello 2.

Il listino della nuova X1 parte da 39.700 euro per la sDrive 18i con motore benzina e trazione anteriore. Il prezzo sembra adeguato in relazione al tipo di auto e a quanto offre sotto ogni punto di vista, dal comfort, alla qualità, al piacere di guida, fino all’immagine restituita da un brand premium. Per completezza, va aggiunto che la X1 è disponibile in tre allestimenti: Base, XLine e M Sport che caratterizzano meglio il SUV per stile e accessori di serie. Per esempio, la sDrive 18d come quella del test attacca a 41.700 euro ma la xLine della prova supera abbondantemente i 50.000 euro

Nuova BMW X1: il frontale più aggressivo con calandra maggiorata e fari a LED affilati

Motore 1.998 cc, 4 cilindri, turbodiesel Potenza massima 150 CV Coppia massima 360 Nm Velocità massima 210 km/h Accelerazione 0-100 km/h 8,9 secondi Cambio Automatico a 7 rapporti Trazione Anteriore Dimensioni 4,50 x 1,85 x 1,64 metri Bagagliaio Da 540 a 1.600 litri Peso 1.650 kg Prezzo Da 41.700 euro

Pubblicato da Alessandro Perelli, 05/10/2022