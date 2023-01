BMW X1 alla prova dell'Alce: ostacolo superato? Si, ma con riserva (Video)

TEST SUPERATO, MA SENZA LODE Dopo l’italiana ecco la tedesca. Parliamo di Alfa Romeo Tonale e BMW X1 i due SUV compatti del momento, che sono stati messi sotto torchio nella famosa prova dell’Alce. Lo sport utility italiano ha passato l’esame senza sfigurare, ma nemmeno senza eccellere e qui trovate il risultato. La BMW X1 2023 si è comportata altrettanto bene, anche se i suoi risultati non sono stati particolarmente impressionanti. Insomma, un po’ la fotocopia dell’italiana anche se per motivi diversi. Introdotta all'inizio di quest'anno, la nuova X1 è più grande del modello che ha sostituito ed è stato collaudato nella versione entry-level sDrive 18d dai tester spagnoli di km77.com, equipaggiato con pneumatici Hankook Ventus S1 Evo 3 MO nella misura 245/45 R19. A titolo informativo, ricordiamo che la Tonale montava pneumatici Pirelli P Zero 235/40 R 20. Ma adesso vediamo le immagini, che più di ogni parola ci spiegano come è andata la prova.

PRIMO E SECONDO TENTATIVO A VUOTO Il collaudatore di km77 ha tentato per la prima volta di condurre il SUV bavarese tra i birilli alla velocità di 81 km/h, ma la prova è fallita quasi subito poiché l’eccessivo sottosterzo non gli ha permesso di mantenere la traiettoria. Dopodiché è stato eseguito un tentativo a 78 km/h, ma ancora una volta la BMW ha sottosterzato troppo, allargando la linea con l’avantreno, e il guidatore non ha potuto evitare di abbattere due coni.

BUONA LA TERZA (PROVA) Al terzo e migliore tentativo, la X1 ha, infine, superato il test dell’Alce a una velocità di 74 km/h riuscendo a rimanere entro i limiti del tracciato. Questo risultato corrisponde a quello del SUV italiano e che certifica la sostanziale efficacia dei due modelli, capaci di offrire una buona sicurezza complessiva. In aggiunta, è stato anche condotto un test di slalom. La BMW X1 sDrive 18d lo ha completato in 25,5 secondi, leggermente più lenta della Tonale, che ha completato la prova in un tempo di 24,9 secondi.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 02/01/2023