Alfa Romeo Tonale e il test dell'alce: tutto liscio? Quasi. Video

Buoni risultati per un SUV compatto, meno buoni per un SUV "sportivo" (con cerchi da 20 pollici). Le rilevazioni di km77

Sportiva di cognome, e anche di fatto (qui una nostra recensione). Sportiva...quanto? Mettiamo da parte i sentimenti umani e diamo voce agli strumenti. Cioè il tachimetro, le fotocellule, qualche conetto sistemato ad arte. Di recente, non tanti nuovi modelli auto hanno impressionato gli addetti ai lavori durante il famigerato test dell'alce. Non fa eccezione Alfa Romeo Tonale. Il SUV compatto del rilancio del Biscione non sfigura, ma nemmeno eccelle. Guarda qui.

SCALA UNA MARCIA Messa alla prova dai tester spagnoli di km77.com, alla velocità-soglia che dà il nome alla testata (77 km/h) Tonale, alla tipica manovra di scarto improvviso dell'ostacolo, si trova in leggera difficoltà. Non resta che abbassare le pretese e ritentare a un'andatura inferiore, tuttavia il crossover Alfa - qui in formato 1.3 mild hybrid 130 cv automatica, allestimento Speciale e cerchi da 20 pollici avvolti da pneumatici Pirelli P Zero 235/40 - fallisce anche a 76 km/h. Ricalcolo: 75 km/h, ancora troppo. Affinché circumnavighi con successo l'alce virtuale, il guidatore deve impostare una velocità di 74 km/h. Non benissimo, ma neanche così male.

SPUNTA VERDE Il report sottolinea come il manettino D.N.A. di Alfa Romeo Tonale, per la circostanza, venga impostato in modalità ''Dynamic'', che mantiene le marce basse più a lungo e sfrutta maggiormente l'effetto freno motore. L'assetto da combattimento, a quanto pare, per pareggiare gli standard di km77 non è sufficiente. Intendiamoci, 74 km/h è un valore lusinghiero, soprattutto per un veicolo che ha molti centimetri tra la pancia e la strada. Complessivamente, come concludono gli addetti ai test, Tonale si rivela agile, di rollio moderato e di sterzo preciso.

IN ZONA PUNTI In edizione Hybrid 130, tra l'altro, Tonale non veste certo la sua configurazione più performante. Non le vanno addossate particolari colpe, insomma, se non merita un 10 in pagella nemmeno alla materia dello slalom. Al traguardo, il cronometro si ferma a 24,9 secondi, un decimo di secondo più veloce - per fare degli esempi - di Seat Ibiza, tre decimi più veloce di Volkswagen Polo, un decimo più lenta di BMW iX xDrive40. Con Tonale Plug-in, sarebbe tutta un'altra cosa.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 13/12/2022