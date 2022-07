Test dell'alce: la BMW i4 elettrica sotto le aspettative. Il video

Peso elevato e assetto confortevole non aiutano la BMW i4 elettrica a far bella figura nella prova dell'alce: il video

Prima di lei ci era cascata nientemeno che la BMW M4 Competition e ora anche la BMW i4 elettrica non ha brillato nel famoso (o famigerato) test dell'alce. Alla velocità richiesta di 77 km/h, per effettuare la manovra di doppio evitamento ostacolo senza perdere il controllo, la berlina di Monaco è stata penalizzata da un assetto molto confortevole. Pur senza esiti drammatici, il peso dell'auto ha causato reazioni un po' troppo accentuate: qui sotto il video dal canale YouTube di km77.

A CONFRONTO CON LE MIGLIORI Protagonista del video è una BMW i4 eDrive40, ossia la versione con un solo motore elettrico per 340 CV di potenza, capace di accelerare da 0 a 100 km/h in 5,7 secondi, di raggiungere i 190 km/h e dotata di 585 km di autonomia. Si tratta della versione priva del pacchetto M che rende l'assetto più sportivo, e le gomme sono delle Hankook Ventus S1 Evo3 da 19 pollici. Nel test dell'alce a 77 km/h la si vede perdere la traiettoria a metà manovra: la perizia del collaudatore e l'intervento del controllo di stabilità limitano i danni a qualche cono abbattuto. La velocità limite si è rivelata essere 73 km/h: una velocità molto inferiore agli 83 km/h con cui hanno superato la prova le migliori: Tesla Model 3, Tesla Model Y (qui il suo test) e Ford Focus.

VEDI ANCHE

BMW i4 eDrive40 va in testacoda nella prova di slalom con il controllo di stabilità spento

NELLO SLALOM: VELOCE, MA... Come si vede, non è questione di motorizzazione, visto che tra le tre primatiste due sono auto elettriche. Vero è che il peso elevato sembra aver avuto un ruolo nella prestazione della BMW i4, dal momento che si combina con un assetto votato al comfort. Luci e ombre nel successivo test di slalom, in cui l'auto elettrica dell'Elica è sì veloce, ma diventa difficile da controllare nei ripetuti cambi di direzione quando si decide di spegnere il controllo elettronico di stabilità. Non è escluso che la versione con assetto M avrebbe potuto comportarsi meglio e che le gomme fossero magari troppo calde per i precedenti giri di pista - sottolineano nel video. Sta di fatto che qui l'elettronica è meglio non spegnerla.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 25/07/2022