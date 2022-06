Nuova BMW X1 2022: in autunno arriva anche l'elettrica iX1

Con la terza generazione di BMW X1 la Casa bavarese scommette su tecnologia e digitalizzazione, portando al debutto sulla entry-level della ''famiglia'' X una versione full-electric a zero emissioni. La nuova BEV (Battery Electric Vehicle) dell’Elica si chiamerà iX1 (qui la nostra anticipazione) e come la sorella termica potrà contare su un sistema operativo all’avanguardia (BMW Operating System 8) e sull’apprezzatissimo BMW Curved Display. Al momento del lancio - previsto per ottobre 2022 - sarà possibile scegliere tra due motori a benzina e due Diesel. Due gli allestimenti: xLine e M Sport, con prezzi ancora da svelare. A questo quartetto iniziale farà seguito l’elettrica BMW iX1 xDrive30, una coppia di modelli ibridi plug-in e altre due varianti termiche con tecnologia mild-hybrid 48V.

FORME ANCOR PIÙ SCOLPITE

Al contrario di altri modelli BMW, nuova X1 adotta un design abbastanza conservativo. Sul frontale, al doppio rene XXL di nuova Serie 4 si è preferita una soluzione più discreta e meno appariscente. Gli elementi distintivi di questa nuova X1 sono il suo aspetto massiccio, il cofano scavato e i contorni squadrati dei passaruota. All’anteriore spiccano poi i fari a LED sottili (adattivi e con abbaglianti a matrice), le linee a forma di X che si irradiano dal centro della calandra e le strisce cromate nella parte inferiore. A ciò si aggiungono le superfici levigate e la linea del tetto piuttosto allungata. Sul retro sono comparsi invece dei fari LED a “L” rovesciata e un paraurti più scolpito.

Nuove BMW X1 (a sinistra) e BMW iX1 (a destra)

ARRIVA IL CURVED DISPLAY

Gli elementi più interessati del nuovo abitacolo di X1 sono sicuramente il BMW Curved Display (con due schermi appaiati da 10,7 e 10,25 pollici), il bracciolo ''fluttuante'' con pulsanti di comando (tasto di avviamento, selettore di marcia e My Modes) e tappetino verticale a induzione per la ricarica dello smartphone (qui il sistema d'infotainmenti di BMW Serie 2 Active Tourer). I sedili di nuova concezione sono disponibili con l'opzione di rivestimenti in pelle Sensatec perforata e Vernasca. Tra gli optional figurano anche sedili sportivi con regolazione elettrica, funzione memoria e supporto lombare con massaggio. Inoltre gli schienali dei sedili posteriori sdoppiati 40:20:40 possono essere reclinati con un'angolazione diversa per ampliare la capacità del bagagliaio. La capacità del bagagliaio spazia così da un minimo di 540 a un massimo di 1.600 litri.

BMW X1 2022: interni

ANCHE FULL-ELECTRIC

Nuova iX1 xDrive30 è la prima BMW elettrica a trazione integrale nel segmento delle compatte premium (qui la strategia di BMW per il riciclo delle batterie). I due motori, sull'asse anteriore e posteriore, erogano una potenza combinata di 313 CV (con boost temporaneo) e una coppia complessiva di 494 Nm. Così facendo lo 0 a 100 km/h si sbriga in appena 5,7 secondi. La batteria ad alto voltaggio posizionata nel sottoscocca dell’auto, garantisce un'autonomia compresa fra i 413 e i 438 chilometri (ciclo WLTP). La tecnologia di ricarica BMW eDrive di quinta generazione di iX1 è impiegata anche sulle varianti ibride plug-in di nuova BMW X1.

BMW iX1: il frontale

UN'AMPIO OFFERTA Per quanto riguarda invece le versioni mild-hybrid 48V, BMW ha sviluppato un motore elettrico integrato nel cambio Steptronic sette rapporti, che contribuisce ad aumentare l'efficienza e l'erogazione di potenza durante la marcia. Nel cofano BMW X1 xDrive23i (mild-hybrid benzina) trova posto un quattro cilindri che sviluppa fino a 218 CV (19 CV arrivano dall’unità elettrica). Nella line-up di lancio c'è anche la nuova BMW X1 sDrive18i (mild-hybrid benzina) con un tre cilindri da 156 CV, il Diesel quattro cilindri mild-hybrid di BMW X1 xDrive23d da 211 CV e il più ''piccolo'' quattro cilindri di X1 sDrive18d da 150 CV.

BMW iX1 2022 full-electric

ADAS À LA CARTE

Sul fronte dei sistemi di sicurezza alla guida, tra le dotazioni di serie figurano: il Cruise Control con funzione di frenata, il sistema di avviso di collisione anteriore e il supporto al parcheggio con telecamera di retromarcia. L'elenco degli optional, invece, comprende l'Assistente di sterzo e controllo della corsia, l'Active Cruise Control con Stop&Go, l'Active Navigation, l’avviso avvicinamento veicolo in retromarcia e le funzioni Surround View, Remote 3D View, BMW Drive Recorder e Remote Theft Recorder. Le funzioni esistenti possono essere aggiornate tramite il sistema Remote Software Upgrades, che consente anche di aggiungere nuove funzioni.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 01/06/2022