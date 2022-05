La nuova BMW M2 si fa aspettare, ma ha tutta l'aria di essere una dolce attesa (video)

LA M2 SI SVELA POCO ALLA VOLTA Gli avvistamenti di qualche mese fa ci avevano confermato che la nuova BMW M2 è in arrivo. I muletti immortalati durante i collaudi su strada ci davano prova che una delle sportive compatte più eccitanti degli ultimi anni è quasi pronta al debutto. Ma oggi abbiamo qualcosa di più che una conferma, poiché oltre alle indiscrezioni sulla piccola bomba di Monaco c’è anche un breve video pubblicato sul canale ufficiale di BMW Motorsport che, tra l’altro, a maggio festeggia i 50 anni di attività. Quale miglior regalo per tutti gli appassionati del mitico logo M? Guardiamolo insieme.

LA PICCOLA PESTE GIOCA A NASCONDINO Delusi? Speravate in qualcosa di più? In effetti la macchina si intravvede per pochi secondi, la Casa di Monaco ci tiene un po’ sulle spine, ma il messaggio finale è bello chiaro. Quel Coming Soon ci piace un sacco. Lo spot, che invita a “prepararsi per la ricreazione”, mostra molto poco dell'auto e ce la fa vedere impegnata in un paio di sovrasterzi oltre a una breve inquadratura dei suoi interni. Il messaggio sembra essere che la nuova M2 sarà una macchina “ludica”, per divertirsi, più che una vera e propria arma focalizzata sul time attack in pista. Quindi, aspettiamoci che la nuova coupé strizzi l’occhio a un piacere di guida a 360° cioè veloce e divertente fra i cordoli ma confortevole su strade pubbliche.

Nuova BMW M2: sa coupé tedesca si fa vedere su strada UNA SPORTIVA CHE SA ESSERE DOCILE BMW ha dichiarato che la M2 sarebbe stata prodotta esclusivamente nel suo stabilimento di San Luis Potosi, in Messico e ha promesso “di portare le eccellenti prestazioni dinamiche ancora oltre, con un'ingegneria avanzata che le consente di combinare le capacità delle auto da competizione con la facilità d'uso nella guida di tutti i giorni”. I tedeschi, sono stati bravi nel nascondere l'auto con le pellicole mimetiche, quindi molti dettagli rimangono ancora segreti. Tuttavia, le foto che abbiamo visto nei mesi scorsi ci fanno intuire quale sarà il suo design.

Nuova BMW M2: il design muscoloso si intravvede sotto la mimeticaALCUNI DETTAGLI LI CONOSCIAMO Come la nuova Serie 2 Coupé, la M2 dovrebbe presentare lo schermo curvo dell’infotainment. Questo display combina il quadro strumenti e quello del sistema multimediale in un'unica unità assai “scenografica”. Lato motore, tutto fa pensare che la M2 sarà equipaggiata con un sei cilindri in linea turbo da 3,0 litri, ma resta un mistero su quanta potenza potrà erogare. L'auto potrebbe avere fra 440 e 490 CV e dovrebbero essere disponibili sia una trasmissione automatica, sia una con cambio manuale in combinazione con la trazione posteriore o integrale. La casa tedesca non ha ancora specificato quando farà debuttare la M2 2023, anche se ha precisato che la produzione inizierà quest'anno. Aspettiamoci, quindi, che l'auto venga presentata in tempi relativamente brevi. Dal momento che la divisione M sta celebrando il suo 50° anniversario, a Monaco potrebbero pensare a una passerella in occasione di un evento celebrativo come il Festival of Speed di Goodwood o la 24 ore del Nürburgring. L’attesa cresce, il conto alla rovescia è partito, non resta che ammirarla non appena le toglieranno i veli.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 27/05/2022