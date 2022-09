Nuova BMW X4, l'elettrico chiama. Si trasformerà (solo) in iX4?

Una bella ''X'' a cancellare uno dei modelli X più popolari in assoluto, o meglio: la X rimane al proprio posto, preceduta però da vocale ''i'', che nell'alfabeto BMW sta per ''assenza di motore termico''. Se amate X4 (e siete in buona compagnia), guardatela bene: l'edizione oggi in commercio potrebbe non avere eredi. Non farciti di unità benzina o diesel, manco ibridi. Crescono le quotazioni di futura iX4 e no, non è prevista - pare - alcuna convivenza tra variante elettrica e versione a combustione interna. Più che transizione, è ''elettroshock''.

X4, una sigla in via di estinzione

INSIDER Ad avvalorare la tesi secondo la quale X4 seconda generazione sarà l'ultima a montare propulsori a 4 e 6 cilindri è sia BMW Blog, pubblicazione sempre prodiga di news sull'Elica, sia Bimmer Post, altro forum frequentato da utenti ben informati. I piani elettrici BMW procedono spediti, entro il 2025 sarà disponibile la nuova piattaforma Neue Klasse, base di una intera gamma di nuovi modelli a batterie. A costruirsi una carriera sulla nuova architettura sarà pure nuova iX4, e sin qui nulla di sensazionale. Il punto è che dell'EV SUV, sembra, non esisterà un'alternativa ICE. Alternativa che invece era prevista nel progetto originale, alternativa che peraltro esiste oggi per il fratello X3 (in vendita ''anche'' in salsa iX3) e che con ogni probabilità verrà offerta anche su nuova Serie 3. Che sarà elettrica, ma anche benzina e diesel.

Fuori BMW X4, dentro BMW iX4

VITTIMA SACRIFICALE La ragione del cambio di rotta? A quanto pare, pesano le proiezioni sui volumi produttivi globali, volumi che sarebbero troppo scarsi per giustificare l'investimento di un X4 termico di nuova generazione. Per capirci: tra Europa e USA, nel 2021 X3 ha registrato vendite di oltre 150.000 unità, X4 poco più di 25.000. In tempi di pressione esasperata sull'elettrico, numeri troppo bassi. Bye bye anche allo storico sito di Spartanburg: BMW iX4 - che come i colleghi, sarà alimentato dalle batterie cilindriche di nuova concezione - dovrebbe entrare in produzione entro il 2026 nel nuovo stabilimento di Debrecen, in Ungheria. Almeno, si avvicina a casa.

19/09/2022