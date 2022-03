Nuova BMW i3, Serie 3 elettrica è già in vendita. Ma non qui

Tutto come da programma. Sull'esempio di collega Serie 4 Gran Coupé, anche BMW Serie 3 compie il grande salto verso l'alimentazione full electric, ma lo fa - per il momento - lontano da casa. Battezzata BMW i3 eDrive35L, la prima Serie 3 elettrica della storia è in realtà un affare solo per la Cina, e tale forse rimarrà, almeno in questa veste. Nuova i3 verrà lanciato a maggio di quest'anno, il prezzo è ancora ignoto.

Nuova BMW i3, foto di famiglia

STRETCHING Su scala globale, BMW i3 eDrive35L aggiunge al portafoglio di veicoli elettrici del BMW Group il sesto modello in totale. Rispetto a Serie 3 nostrana, l'edizione cinese si differenzia per un passo più lungo di 11 cm, ovvero di 2.966 mm, quindi di una lunghezza complessiva di 4.872 mm. A tutto beneficio della fame di comfort di bordo che accomuna i clienti premium del Dragone.

IN CIFRE Il powertrain di lancio è condiviso con i4, iX3 e iX e consiste in un singolo propulsore elettrico a trazione posteriore dalla potenza di 286 cv e 400 Nm di coppia, valori che le consentono un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,2 secondi. La batteria da 66,1 kWh (netti) garantisce un'autonomia di 526 km (sul ciclo di omologazione locale) e supporta la ricarica rapida CC fino a 95 kW, impiegando 35 minuti per passare dal 10 all'80%, oppure soli 10 minuti per aggiungere 100 km.

Nuova BMW i3 eDrive35L, motore elettrico da 286 cv

MADE IN CHINA Dal telaio calibrato su misura per le strade della Repubblica Popolare, nuova i3 eDrive35L sarà prodotta presso lo stabilimento di Lydia, a Shenyang, di proprietà della joint venture BMW Brilliance Automotive. Con BMW i4 ancora in fase di lancio, dubitiamo che la elettroSerie 3 si declini anche in una versione europea. Non nel breve termine, almeno. Ora l'attenzione, dalle nostre parti, è tutta per la nave ammiraglia i7.

