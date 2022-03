Nuova BMW Serie 7, un'ammiraglia da film. Guarda che schermo

È tutto pronto, la protagonista attende solo che le luci si spengano in sala e che si accendano sul palcoscenico. Si annuncia uno show epico, da cinema (e non è una frase fatta...). A poche settimane dalla world premiere di nuova BMW Serie 7, prevista per aprile 2022, è la conferenza annuale del BMW Group l'occasione, per il top management dell'Elica, di condividere in anteprima alcuni dettagli dell'ammiraglia di nuova generazione. Che si declinerà in formato full electric (BMW i7), ma non solo.

FAMILY FEELING Come si evince dal teaser ufficiale, e come in parte già appreso dalle recenti foto spia, il nuovo design del frontale sfoggia il grande doppio rene con contorno illuminato in stile BMW iX, oltre a un muso pronunciato e a fari a LED ultrasottili.

QUOTA 600 Quanto all'edizione 100% elettrica: non solo BMW i7 sarà la Serie 7 più performante della gamma, ma rivaleggerà con le versioni termiche anche in materia di autonomia, essendo in grado di viaggiare senza sosta per circa 600 km. Ulteriori dettagli su motorizzazioni e batterie verranno trasmesse prossimamente.

DIGITAL FLAGSHIP All'interno, il focus è sull'innovativa user experience, che si esprime attraverso l'ultima generazione del sistema operativo iDrive. I cosiddetti My Mode consentiranno al guidatore di personalizzare con massima precisione sia le caratteristiche di guida, sia l'ambiente interno. Tra gli elementi chiave: il caratteristico BMW Curved Display, la BMW Interaction Bar - striscia luminosa che fa parte dell'illuminazione ambientale e che dispone di pulsanti di controllo integrati -, inoltre il tetto panoramico in vetro Sky Lounge di nuova concezione.

IL FILM DEL GIORNO Ma è nella parte posteriore, vera e propria sala cinematografica privata, che BMW Serie 7 / i7 punta a riscrivere i canoni del comfort e dell'intrattenimento. BMW Theater Screen il nome di uno schermo ultra-wide da 31 pollici, formato di visualizzazione panoramico 32:9 e risoluzione di streaming 8K, che fuoriesce direttamente dal rivestimento del tetto. Appuntamento ad aprile per il reveal completo: gli ingredienti per un colossal da Oscar, a nuova Serie 7 sembra che non manchino.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 16/03/2022