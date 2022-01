BMW i7: l'elettro-ammiraglia punta subito al vertice

DAL CALDO AL FREDDO, I COLLAUDI PROSEGUONO La futura BMW i7 ha ottenuto “l’autorizzazione al decollo”, come abbiamo scritto un mese fa sulle nostre pagine web, quindi, anche la Casa bavarese potrà mettere a referto quella che a Monaco definiscono “la prima berlina di lusso 100% elettrica al mondo”, o e-ammiraglia. L’auto sarà presto lanciata come modello di punta di BMW, ma a differenza della Mercedes EQS e dell'Audi e-tron GT, l’auto non avrà una piattaforma costruttiva dedicata. Invece, condividerà un’architettura con la Serie 7 di prossima generazione, nome in codice G70. Frank Weber, membro del consiglio di amministrazione di BMW per lo sviluppo, ha recentemente dichiarato alla stampa tedesca che: “questo è l'unico modo in cui possiamo offrire un livello standard di spazio senza dover fare troppi compromessi a causa dell'aerodinamica”. Inoltre, ha aggiunto che la i7 non sarà l'auto più aerodinamica della loro gamma poiché avrà le proporzioni e, in parte, il design della prossima Serie 7. Tuttavia, si aspetta che: “la tecnologia di guida elettrica fornirà i migliori valori di autonomia possibili rispetto al modello con motore convenzionale”.

Nuova BMW i7: test invernali per la berlina elettrica

VEDI ANCHE

NON SOLO ELETTRICA, MA AMPIA GAMMA MOTORI Le nuove immagini, che hanno immortalato la i7 durante i collaudi invernali, mostrano l’ammiraglia elettrica ancora “protetta” dalla mimetizzazione, ma si può capire come l’auto sarà in linea con le proporzioni della prossima Serie 7. Questo è un approccio già visto in passato, che BMW ha adottato con la i4 parente stretta della Serie 4 Gran Coupé. Inoltre, Weber continua a spiegare che la Serie 7 sarà l'unico modello nel suo segmento disponibile con opzioni elettriche, ibride plug-in, benzina e diesel e quando gli è stato chiesto se la Mercedes EQS potrebbe essere la futura rivale della i7, il manager ha risposto: “La BMW i7 si guida in modo fantastico, sia con la guida autonoma in piena funzione, ma soprattutto quando è il conducente a gestire la macchina. Con l'i7 lanceremo la nostra prima berlina di lusso completamente elettrica”.

Nuova BMW i7: la presa per la ricarica dell'ammiraglia bavareseCOLLAUDI ESTREMI E MASSIMA AFFIDABILITÀ Proprio il mese scorso, la BMW i7 ha completato i suoi test in condizioni climatiche “bollenti”, durante le quali BMW ha svelato a quali collaudi massacranti sono sottoposti i loro prototipi. Ciò includeva il funzionamento dei sistemi elettrici in condizioni estreme come strade sterrate, deserti e passi di montagna. Anche le finiture interne sono state messe alla prova per garantire la qualità che ci si aspetta da un modello del genere. Nonostante se non ci siano conferme, è prevedibile che la i7 possa arrivare anche in versione sportiva M60, in grado di erogare ben 700 CV grazie all’azione combinata di tre motori elettrici. La capacità della batteria potrebbe raggiungere i 120 kWh, per un'autonomia di circa 700 km con una singola carica. La nuova ammiraglia a zero emissioni, insieme al resto della nuova gamma della Serie 7, sarà rivelata ufficialmente nel corso del 2022.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 17/01/2022