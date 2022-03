Nuova BMW X7, sei proprio tu? La foto leaked ci dice che...

Spunta una presunta immagine ufficiale di X7 restyling, in arrivo nel 2022. Quali novità per il "bestione" bavarese? Le ultime news

Quella silhouette così massiccia, quel nasone così prominente... Non c'è dubbio: è lui, è lui. Un'immagine emersa online mostra presumibilmente proprio BMW X7 facelift, in arrivo sul mercato entro la fine del 2022.

NON LASCIA, RADDOPPIA L'Elica è al lavoro su una nuova X7 già da po' di tempo, una serie di prototipi sono anche stati spiati negli ultimi 12 mesi. Prototipi che rivelavano come il giga SUV tedesco riceverà innanzitutto un nuovo set di fari sdoppiati, e sono esattamente questi fari, con la sezione superiore che ospita le luci di marcia diurna a LED e la sezione inferiore che contiene in gruppi ottici principali, che sono in piena esposizione nella foto condivisa su iX Forums - oltre che sui social media -, ma la cui autenticità non è del tutto verificata.

BMW X7, le nostre foto spia

MAKEUP Anche altre le modifiche apportate. Ad esempio, un paraurti anteriore rivisto e nuove prese d'aria, mentre non sembrano essere state toccate le grandi griglie ''renali''. Altre differenze includerebbero una piccola griglia a forma triangolare dietro i passaruota anteriori e un nuovo set di cerchi in lega. Ma c'è da aspettarsi anche nuovi fari posteriori.

BMW X7 2022, come cambia il posteriore

CURVE PERICOLOSE La maggior parte degli altri dettagli su nuova BMW X7 rimangono incerti. Non c'è dubbio che alcune revisioni interesseranno gli interni, tipo il maxi display curvo che ospita il quadro strumenti digitale e lo schermo dell'infotainment e che già equipaggia le elettriche iX e i4, e che si troverà anche sulle nuove edizioni di Serie 3 e Serie 4.

Anche su nuova X7 il Curved Display?

LA VERDE E LA BESTIA Anche i dettagli sui propulsori non sono stati ancora confermati: nuova X7 sarà probabilmente offerta con numerose differenti motorizzazioni, soluzione ibrida plug-in inclusa. Sappiamo per certo anche che Alpina sta già sviluppando la propria personalissima versione, soprannominata XB7. Il web ha fatto la sua mossa, la linea torna a Monaco.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 24/03/2022