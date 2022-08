BMW a tutto elettrico: nel 2025 due modelli sulla nuova piattaforma

BMW SPINGE SULL’ACCELERATORE ELETTRICO Il movimento elettrico è in piena espansione e coinvolge le case automobilistiche in maniera totale. Chi più velocemente, chi meno, stanno tutti abbracciando l’elettromobilità e BMW sembra avere recepito rapidamente questo concetto innovativo. A referto ci sono già sei modelli BEV (comprese la nuova i7 la iX1 in arrivo) a dimostrazione che il Gruppo tedesco sta intraprendendo un viaggio verso l'elettrificazione su larga scala, nonostante il suo capo abbia delle riserve sul completo abbandono dei veicoli con motori convenzionali. Ma è già ora di alzare l’asticella e dopo una prima metà dell'anno di successo, a Monaco hanno annunciato che il loro primo veicolo sulla piattaforma Neue Klasse sarà infatti una berlina, non un crossover, e che poco dopo si aggiungerà un SUV sportivo.

Piano industriale BMW: nel 2025 due modelli elettrici su piattaforma Neue Klasse DUE INEDITI MODELLI BEV FRA TRE ANNI I due veicoli saranno i primi a essere costruiti sulla piattaforma esclusivamente EV di BMW quando arriveranno nel 2025. Sappiamo da tempo che il primo modello nato sulla piattaforma Neue Klasse sarebbe stato nello stesso segmento della Serie 3, ma fino a oggi non era stata data alcuna conferma sul tipo di carrozzeria. Insieme a ciò, la notizia che la BMW sta pianificando uno sport utility muscoloso per unirsi alla nuova auto significa che gli acquirenti avranno scelte multiple quando i due nuovi modelli arriveranno sul mercato. “Dal 2025, faremo il prossimo grande salto con la Neue Klasse: la Neue Klasse definisce ciò che il Gruppo BMW rappresenterà in futuro”, ha affermato Oliver Zipse, CEO di BMW in una recente dichiarazione. “Adesso stiamo progettando una berlina compatta nel segmento della Serie 3 e un SUV sportivo. Ma entro la fine del decennio, la Neue Klasse dovrebbe rappresentare più della metà delle nostre vendite”.

VEDI ANCHE

Piano industriale BMW: risultati finanziari positivi anche grazie al mercato cineseBILANCI POSITIVI GRAZIE ALLA CINA Le parole facevano parte di un pacchetto di documenti finanziari che BMW ha pubblicato recentemente. Nonostante i persistenti rallentamenti nell'offerta durante la prima metà dell'anno causati dalla crisi globale, la Casa bavarese ha registrato un margine di utile prima delle tassazioni del 24,5%. I ricavi totali sono aumentati del 21,6% solo nel secondo trimestre. BMW afferma che la sua filiale cinese, BBA, ha dato un contributo fondamentale per raggiungere tali risultati, ma avrà bisogno anche in futuro di quegli ottimi risultati per continuare poiché investe di più in un futuro completamente elettrico.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 04/08/2022