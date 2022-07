Nuova BMW i7 blindata: l'ammiraglia elettrica resiste a esplosioni e pallottole

La casa tedesca presenta la sua ultima super berlina a batterie con blindatura per proteggere i passeggeri più prestigiosi, ecco come è fatta

BMW BLINDA L’AMMIRAGLIA BEV Politici, VIP e celebrities con il cuore sensibile all’ambiente, avete trovato la macchina che fa per voi. Un’ammiraglia 100% elettrica e con una bella blindatura che vi proteggerà da malintenzionati e terroristi di tutto il mondo. Ironie e facili battute a parte, BMW ha esteso la sua gamma di modelli blindati introducendo la nuova berlina a batterie i7. Già pronta al debutto l'anno prossimo nella variante standard, la i7 corazzata promette un “concetto di protezione nuovo e innovativo” nonché una “combinazione impareggiabile di protezione, equilibrio e sicurezza, spaziosità e sostenibilità”. In una nota ufficiale, il presidente di BMW Oliver Zipse ha affermato che il costruttore “introdurrà per la prima volta un veicolo ad alta sicurezza completamente elettrico, senza compromessi quando si tratta dello standard di protezione per i nostri clienti”. Ha aggiunto che la grande berlina dimostrerà come “sostenibilità e sicurezza possono andare di pari passo”.

Nuova BMW i7 blindata: l'ammiraglia elettrica tedesca adesso è anti proiettilePOTENZA E PROTEZIONE DI LIVELLO SUPERIORE Al di là delle frasi di rito, qualche curiosità rimane da soddisfare. Per esempio, la i7 xDrive 60 è equipaggiata con un doppio motore che eroga una potenza complessiva di 544 CV per 745 Nm di coppia con una batteria da 101,7 kWh e un sistema di trazione integrale che permette alla BEV di accelerare sullo 0-100 orari in 4,7 secondi e di percorrere 590/625 km con una singola carica nel ciclo di prova WLTP. Sarà interessante vedere quanto il processo di blindatura influisca sulle prestazioni dell'auto, ma BMW ha decenni di esperienza con i veicoli ad elevata sicurezza; quindi, ci aspettiamo che le performance non siano peggiorate eccessivamente.

VEDI ANCHE

Nuova BMW i7 blindata: l'abitacolo regala lusso, comfort e protezione ESPERIENZA LUNGA 44 ANNI Il loro primo modello blindato è stato introdotto nel 1978 e basato sull’ammiraglia serie 7. Anche le generazioni successive della berlina di punta hanno offerto un'armatura, mentre una X5 Security è stata aggiunta alla gamma nel 2004. Non è chiaro quale livello di protezione avrà la i7, ma BMW ha già elaborato veicoli con livello VR6 e VR7. Nel caso della X5 Protection VR6, il SUV è dotato di una blindatura su misura, un divisorio corazzato per il bagagliaio e un vetro resistente a proiettili da 33 mm di spessore. Tra le altre caratteristiche, va sottolineato che la X5 corazzata monta anche un'armatura sottoscocca e un serbatoio del carburante autosigillante. La i7 dovrebbe superare tale soglia di blindatura e protezione dei passeggeri, non resta che attenderne la presentazione per capire quale livello abbia raggiunto.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 07/07/2022