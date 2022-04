Nuova BMW i7: il 20 aprile il web streaming dell'ammiraglia EV

Il lancio della nuova ammiraglia elettrica BMW i7 è ormai alle porte (qui le prime foto spia). La conferma è arrivata proprio nelle ultime ore dai canali ufficiali di Monaco di Baviera. Il prossimo 20 aprile alle ore 14:00 la Casa dell’Elica presenterà infatti la nuova BEV (Battery Electric Vehicle) in concomitanza con l’unveiling dell’ultima generazione di Serie 7. L'anteprima mondiale digitale sarà trasmessa in diretta streaming dalla pagina BMW Press Streaming: https://www.live.bmwgroup.com/de/live-streaming/. Dopo la messa in onda, il video rimarrà disponibile on demand.

Il prototipo di nuova BMW i7

PRESENTAZIONE SOCIAL In contemporanea, BMW Group trasmetterà il debutto mondiale della BMW i7 anche sui canali social propri e del marchio. Su Twitter, LinkedIn, YouTube e Facebook sarà possibile seguire, tra gli altri, Oliver Zipse, Presidente del Consiglio di Amministrazione del BMW Group, e Adrian van Hooydonk, capo del Design del BMW Group, che sveleranno agli appassionati i dettagli della nuova berlina di luxury 100% elettrica. Motorbox seguirà l’evento in diretta, continuate dunque a seguirci per ricevere tutte le ultime informazioni in arrivo da Monaco di Baviera.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 13/04/2022