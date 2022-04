Aria di novità in casa BMW: le nuove foto della X1 ci dicono che...

SOTTO TORCHIO I MULETTI DELLA NUOVA BMW La nuova Bmw X1 è in piena fase di collaudi su strada e in pista e i prototipi di quella che sarà la terza generazione del SUV compatto sono stati immortalati proprio in questi giorni in Germania. Ma, diversamente da quelli beccati lo scorso anno, il muletto avvistato al Nürburgring appare un po’ meno mimetizzato. Ricordiamo un paio di caratteristiche tecniche, partendo da quello che c’è sottopelle, ovvero una piattaforma con schema a trazione anteriore, ma con versioni più performanti che molto probabilmente saranno dotate di trazione integrale. Inoltre, sembra probabile che ci sarà una variante completamente elettrica che prenderà il nome di iX1 seguendo il lettering dei modelli a batteria già esistenti, ed è quasi certo che sia in preparazione anche una versione ibrida plug-in. Tuttavia, il prototipo che vediamo nelle immagini sembra essere alimentato da un tradizionale motore a combustione interna - un turbo a tre o quattro cilindri - poiché ha solo uno sportello per il rifornimento e non ha l'adesivo giallo richiesto in Germania per i veicoli di sviluppo elettrificati.

Nuova BMW X1: stile aggiornato e gamma motori più ampiaCOME CAMBIA IL LOOK Davanti l'X1 ha una griglia dalle dimensioni molto ampie, ma non il design alto e stretto che ha debuttato sull'ultima Serie 4 coupé. La forma definitiva che vedremo sul modello di produzione non c’è ancora su questa vettura di prova, ma è probabile che i reni saranno uniti per creare un profilo inedito e aggiornare il design del frontale. Lungo i lati ci sono alcuni sottili pannelli per camuffare maggiormente le fiancate e che nascondono le portiere. Possiamo vedere, tuttavia, che l'X1 avrà maniglie sollevabili, proprio quelle montate sulla Serie 2 Active Tourer di ultima generazione, sulla i4 e sul futuro crossover elettrico iNext. Dietro, i fari a LED non si sviluppano in altezza come quelli dell'auto di oggi, ma dovrebbero avere uno sviluppo più orizzontale. Si prevede che l'X1 avrà interni minimalisti simili alla nuova Serie 2 Active Tourer, che monta un nuovo sistema infotainment con touchscreen, display della strumentazione digitale e un cruscotto senza troppi pulsanti analogici. Per la data di arrivo della nuova Bmw X1 bisogna pazientare ancora un po’, ne sapremo di più fra qualche mese anche se il lancio non dovrebbe avvenire prima del 2023.

Pubblicato da Redazione, 12/04/2022