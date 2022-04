BMW Italia e Olimpia Milano, 10 anni insieme e non sentirli

Amicizia, rispetto, visioni in comune. Soprattutto, la stessa passione per le proprie rispettive discipline. Il legame tra BMW Italia e Olimpia Milano festeggia quest’anno il decimo anno di partnership. Un legame profondo e duraturo che ha visto le due realtà già in passato celebrare momenti molto significativi insieme. Come nel 2016 quando BMW Group ha festeggiato 100 anni di storia e l’Olimpia i suoi 80 anni. E la storia continua.

RENDEZVOUZ Nella House of BMW nel centro di Milano, BMW e Olimpia Milano hanno incontrato i media per raccontare il lungo percorso fatto insieme, segnato da tanti successi e soddisfazioni. Protagonisti dell’incontro Massimiliano Di Silvestre, Presidente e Amministratore Delegato di BMW Milano, Christos Stavropoulos, General Manager di Olimpia Milano, e Giampaolo Ricci in rappresentanza della squadra. Successivamente, una rappresentanza di giovani atleti delle principali squadre di Milano e provincia ha avuto l’opportunità di dialogare con Paul Biligha e Davide Alviti.

DA CONTRATTO Il rapporto di collaborazione tra BMW e Olimpia Milano prevede sia una partnership commerciale che include attività di promozione di nuovi modelli, con una particolare attenzione alle vetture elettrificate, sia attività di relazione con i clienti, sia la fornitura di una flotta di vetture BMW X3 per la mobilità di giocatori e staff.

QUI BMW “Ci sono tanti valori che ci uniscono al mondo del basket – ha dichiarato l'ad di BMW Italia Massimiliano Di Silvestre - come apprezzare il “fare fatica”, rispettare la disciplina, soffrire, allenarsi assieme per raggiungere un obiettivo; rispettare gli impegni presi; rispettare le regole, i compagni, gli avversari, l’arbitro, il pubblico. Noi, come BMW Italia ci riconosciamo appieno in questi valori. Perché per noi la passione, il lavoro di squadra, lo stile, il rispetto e la voglia di superarci fa parte del nostro modo di lavorare e di operare sul mercato e nella società. Ma siamo uniti soprattutto dalla visione del futuro”.

QUI OLIMPIA “Il rapporto dell’Olimpia Milano con BMW va avanti da 10 anni: non c’è miglior modo - afferma Christos Stavropoulos - per descrivere quanto questo matrimonio sia felice per ambedue le parti. Noi e BMW condividiamo gli stessi valori e le stesse ambizioni, tra noi c’è sempre stata grande intesa su come promuovere i valori e come raggiungere i nostri obiettivi. Inoltre, come club siamo particolarmente sensibili al tema della sicurezza dei nostri tesserati. La presenza di un partner come BMW, che ci tuteli sotto questo aspetto, è motivo di tranquillità. In questi anni infine abbiamo anche scoperto un compagno di viaggio animato da grande passione per l’Olimpia e per la città di Milano”.

Pubblicato da Redazione, 06/04/2022