BMW Z4 2023: come cambia con il facelift

Pochi giorni fa vi riferivo dei rumor - tutti da verificare - che in occasione del facelift la BMW Z4 potrebbe guadagnare il cambio manuale anche sulla versione top M40i (sulla due litri entry level è già previsto): ereditandolo dalla Toyota GR Supra Lightweight. Un cambiamento economicamente importante per un'auto che sul mercato è tra le meno richieste della gamma dell'Elica. Ora le ultime voci indicano che gli investimenti per aggiornare il modello saranno limitati e le foto spia che i nostri fotografi hanno catturato a Monaco sembrano testimoniarlo.

Nuova BMW Z4 2023, il frontale

VEDI ANCHE

QUANDO ARRIVA Il prototipo che vedete nella gallery adotta ancora le luci della BMW Z4 corrente e i cambiamenti nei fascioni sono in punta di matita. Qualche ritocco alla griglia anteriore non cambia la fisionomia dell'auto e anche all'interno l'ipotesi che venga adottata la strumentazione digitale curva - già introdotta sulla Serie 3 facelift - pare sia definitivamente tramontata: troppo costoso realizzare una plancia tutta nuova. La roadster bavarese dovrebbe mostrarsi senza veli entro la fine del 2022, per essere messa in vendita nella primavera del 2023: presto ne sapremo di più.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 14/07/2022