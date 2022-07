BMW Z4 M40i 2023: con il facelift arriva il cambio manuale?

Per il momento non c'è nulla di certo: le stesse fonti (anomime) citate da BMW Blog dicono che la Casa di Monaco starebbe valutando l'ipotesi di dotare la roadster BMW Z4 M40i 2023 di un cambio manuale in occasione del facelift, atteso per la fine del 2022. Il cambiamento riguarderebbe la sola versione top di gamma, quella con motore da 3.0 litri, 6 cilindri biturbo da 340 CV, visto che per la 3.0i da 258 CV rimarrebbe disponibile solo il cambio automatico, mentre per la Z4 sDrive20i l'opzione manuale era già prevista.

Nuova BMW Z4 roadster 2019, leva cambio e comando iDrive

EDUCATED GUESS Parlare di valutazioni in corso, non c'è bisogno di dirlo, vuol dire tutto e niente. Il rumor, però, è reso più credibile dalla stretta parentela che c'è tra la roadster BMW e la Toyota GR Supra, che proprio di recente abbiamo provato in pista sul circuito di Monteblanco. Sappiamo che l'adozione del manuale non è stato indolore per la coupé giapponese, ma ora che tutti gli studi sono già stati finalizzati il trapianto delle stesse soluzioni nella cabrio tedesca potrebbe essere più agevole.

DOMANDA ESISTENZIALE Ne varrebbe la pena? Questo è l'interrogativo principale. Le vendite della BMW Z4 non sono state travolgenti, ultimamente, almeno sul ricco mercato nordamericano. Visti gli attuali trend non è così facile che il manuale possa rivitalizzare più di tanto l'interesse del pubblico. Del resto, la BMW Z4 M40i è già un'auto coi fiocchi, come vi ho raccontato in occasione della mia prova in pista a Vallelunga: una versione MT verrebbe vista probabilmente come più estrema, ma il modello in sé nasce con un certo livello di raffinatezza inciso a fuoco nel suo DNA. Certo, se come sulla Supra Lightweight il manuale venisse accompagnato da un sensibile alleggerimento la cosa potrebbe anche funzionare. Come vi suonerebbe il nome BMW Z4 CSL?

Fonte: BMW Blog

Pubblicato da Emanuele Colombo, 12/07/2022