Gli optional in abbonamento funzionano? Per BMW si, noi diciamo che...

UN NUOVO MODO DI EQUIPAGGIARE L’AUTO La digitalizzazione a bordo delle automobili sta lentamente (o velocemente?) prendendo spazio e la tecnologia “duepuntozero” è nel pieno della sua evoluzione. L’arrivo del web nel microsistema di un’auto permette, oggi, di accedere a numerosi servizi e funzioni, raggiungibili comodamente dal sedile ma anche da remoto. Gli aggiornamenti OTA (Over the Air), ne sono un esempio. La risoluzione di un problema elettronico, un software più evoluto o una nuova cartografia per il navigatore si ottengono senza più andare in officina, ma semplicemente richiamandoli dall’automobile o dallo smartphone. E in questa tecnologia BMW, come altri costruttori, è pioniera grazie ai servizi in abbonamento. Ma, ancora oggi, il pubblico non ha metabolizzato del tutto la soluzione di accedere ai contenuti tramite un servizio a pagamento, considerandolo un nuovo tentativo di monetizzazione da parte delle case. Per molti, un’automobile è fra gli acquisti più impegnativi che una persona può fare e chiunque vuole ancora possedere l’auto a titolo definitivo.

Optional in abbonamento BMW: la casa tedesca venderà accessori ''a tempo'' in Corea del SudGLI OPTIONAL “A TEMPO” Tuttavia, a partire da luglio, BMW ha lanciato un nuovo programma di abbonamento per le principali funzionalità delle sue automobili nuove in Corea del Sud ed è in procinto di farlo debuttare anche in altri Paesi, Europa compresa. Il programma è disponibile su numerosi modelli, inclusa l’ultima Serie 3, ma anche sul SUV elettrico iX e sulla nuova Serie 2 Active Tourer, che montano il sistema di infotainment di ultima generazione. In sostanza, la Casa bavarese rende disponibile a bordo dell’auto alcuni optional “attivabili a distanza” e in abbonamento. Durante i tre o quattro mesi invernali volete sedili e volante riscaldabili? Pagate e l’attivazione è immediata, salvo interrompersi alla scadenza naturale del canone. Il mercato coreano sembra essere una sorta di banco prova e se questa politica commerciale avrà successo, sarà estesa sui mercati più recettivi.

VEDI ANCHE

Optional in abbonamento BMW: la berlina elettrica i4 DAGLI ADAS AL VOLANTE RISCALDABILE Tra gli optional sbloccabili da remoto troviamo il rumore del motore più sportivo, per un acquisto una tantum che nella moneta coreana corrisponde a 140 dollari americani (139 euro), sedili riscaldabili per 18 dollari (18 euro) al mese. Tuttavia, resta la possibilità di acquistare l’accessorio nella maniera più tradizionale, quando ordinate l’auto. Per esempio, i sedili riscaldabili costano circa 409 dollari (406 euro). Altri articoli includono l’assistente per le luci abbaglianti (8,50 dollari al mese), il volante riscaldabile (10 dollari al mese), il software per gli ADAS più avanzati (308 dollari al mese) e il BMW Drive Recorder per documentare cosa accade durante la guida (11 dollari al mese), il calcolo in euro lo lasciamo a voi.

Optional in abbonamento BMW: l'abitacolo di un modello recente con Curved DisplaySOLUZIONE CHE CONVINCE, OPPURE NO? Insomma, una politica di vendita diversa, che mira a soddisfare uno spettro più ampio di pubblico, che non vuole vincolarsi all’acquisto di un costoso optional, che magari userebbe per pochi giorni all’anno. Ma come abbiamo detto, l'acquisto di un'auto è importante e fino a oggi i proprietari non hanno visto di buon occhio abbonarsi per ottenere una funzione di bordo come fanno abitualmente per guardare un film o una serie TV su Netflix. Detto questo, la strada intrapresa da BMW e altri costruttori sembra andare in questa direzione. Può essere una valida alternativa, oppure una strategia di marketing ben congeniata per indurre alla spesa i proprietari. Il basso costo è un forte incentivo per mettere mano al portafogli, l’importante è che la macchina sia già predisposta per ricevere gli upgrade. E voi comprereste il volante riscaldabile a tempo? Un piccolo sfizio per guidare con le mani calde in inverno. Fatecelo sapere.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 11/07/2022