BMW, le novità per l’estate 2022: nuove motorizzazioni e pacchetti sportivi

Le novità in arrivo per l’estate: la motorizzazione plug-in per la monovolume, nuovi equipaggiamenti per Serie 2 Coupé e Serie 4 Gran Coupé

Non solo X1: dopo l’annuncio del nuovo SUV compatto - almeno secondo gli standard di Monaco- disponibile anche in versione 100% elettrica, nelle scorse BMW ha presentato la nuova Serie 3 restyling e la rinnovata Serie 7. E dopo gli aggiornamenti in gamma di primavera, adesso tocca alle novità in arrivo per l’estate, e che coinvolgono numerosi modelli, a partire dalla (nuova, manco a dirlo) Serie 2 Active Tourer, la piccola monovolume che abbiamo provato un paio di mesi fa.

SERIE 2 ACTIVE TOURER

BMW: le novità per la gamma Serie 2 Active Tourer per il 2022

La gamma della monovolume tedesca si amplia con l’arrivo delle motorizzazioni ibride plug-in e di un modello diesel mild hybrid.

BMW 225e xDrive Active Tourer - potenza massima di 245 CV (180 kW) generata dal motore termico da 136 CV e da quello elettrico da 80 kW/109 CV, che si occupa anche della trazione sull’asse posteriore. Scatto zero-cento in 6,7 secondi, autonomia in modalità elettrica compresa tra 83 e 92 chilometri, con potenza di ricarica da 7,4 kWh.

- potenza massima di 245 CV (180 kW) generata dal motore termico da 136 CV e da quello elettrico da 80 kW/109 CV, che si occupa anche della trazione sull’asse posteriore. Scatto zero-cento in 6,7 secondi, autonomia in modalità elettrica compresa tra 83 e 92 chilometri, con potenza di ricarica da 7,4 kWh. BMW 230e xDrive Active Tourer - potenza massima di 326 CV (240 kW) generata dal motore termico da 150 CV e da quello elettrico da 130 kW/177 CV. Scatto zero-cento in 5,5 secondi, autonomia EV tra 83 e 92 km, come la 225e.

- potenza massima di 326 CV (240 kW) generata dal motore termico da 150 CV e da quello elettrico da 130 kW/177 CV. Scatto zero-cento in 5,5 secondi, autonomia EV tra 83 e 92 km, come la 225e. BMW 223d xDrive Active Tourer - quattro cilindri 2 litri con tecnologia mild hybrid a 48V, con potenza massima di 211 CV (155 kW), generata dal motore termico da 197 CV abbinato a quello elettrico da 14 kW/19 CV, e coppia massima di 400 Nm. Il motore elettrico è integrato nel cambio Steptronic a 7 rapporti con doppia frizione e funziona come generatore di avviamento dell'albero motore. Scatto zero-cento in 7,3 secondi.

BMW SERIE 2 COUPÉ

BMW: le novità per la gamma Serie 2 Coupé per il 2022

La piccola sportiva tedesca amplia la gamma con una motorizzazione entry-level, la BMW 218i Coupé, e dall’altro lato di un modello ad alte prestazioni, la BMW M240i Coupé. La prima monta un motore a benzina 4 cilindri da 2 litri con 156 CV (115 kW) e una coppia massima di 250 Nm. Trazione posteriore, cambio Steptronic a 8 rapporti, scatto 0-100 in 8,7 secondi. La più prestante BMW M240i Coupé ospita sotto il cofano un 6 cilindri in linea da 374 CV (275 kW) abbinato alla trazione posteriore, cambio Steptronic Sport a 8 rapporti e differenziale M Sport. Scatto zero-cento in 4,7 secondi. Di serie le palette al volante, dotazione presente su tutti i modelli con cambio Steptronic a 8 rapporti.

ANCHE LO SCHERMO CURVO All’interno, per tutti i modelli di BMW Serie 2 Coupé sarà presente di serie lo schermo curvo che integra la strumentazione digitale da 12,3 pollici e l’infotainment touch da 14,9 pollici.

BMW SERIE 4 GRAN COUPÉ

Per questa grande coupé a quattro porte arriveranno due modelli con motore a 6 cilindri in linea. Il primo è la BMW M440i Gran Coupé con un 6 cilindri in linea a benzina da 374 CV (275 kW) con tecnologia mild hybrid, cambio Steptronic Sport a 8 rapporti, trazione posteriore e differenziale M Sport. Scatto zero-cento in 5 secondi netti.

BMW: le novità per la gamma Serie 3 per il 2022

ANCHE DIESEL Non in estate, ma poco dopo, arriverà anche la BMW 430d xDrive Gran Coupé con un sei cilindri in linea turbodiesel da tre litri con 286 CV (210 kW) e una coppia massima di 650 Nm, sempre affiancato dalla tecnologia mild hybrid a 48V. Cambio Steptronic a 8 rapporti e trazione integrale per uno zero - 100 km/h in 5,3 secondi.

PACCHETTO SPORTIVO Da luglio 2022 è disponibile, per tutte le M della Serie 4 e per la BMW i4 M50 elettrica il pacchetto M Sport Package Pro, che comprende una M High Gloss Shadow Line ampliata, luci M Shadow Line, sistema frenante sportivo M con pinze freno rosse e cinture di sicurezza M. La gamma colori si arricchisce della variante Skyscraper Grey metallic.

LE ALTRE NOVITÀ

BMW: le novità per la gamma Serie 5 per il 2022

Per BMW Serie 2 Coupé arrivano il Pacchetto Innovazione e il Pacchetto Comfort, mentre su Serie 1 e Serie 2 Gran Coupé sono pronti al debutto i pacchetti Premium, Travel, Innovation, Comfort e Comfort Professional. Ampliato l’equipaggiamento di serie per Serie 5, Serie 6 Gran Turismo, X5 e X6 (che portano in dote anche nuovi rivestimenti interni) e Z4, per cui sono disponibili i nuovi pacchetti M Sport Pro con paddle al volante e il cambio Steptronic Sport a 8. Inedita per Serie 5 la vernice metallizzata Arctic Race Blue. Di serie da luglio su M3 Berlina il BMW Operating System 8 e l'ultima generazione di BMW iDrive, compreso il display curvo. Optional il Pacchetto Innovazione che prevede la ricarica wireless per gli smartphone, una eSim, un pannello strumenti con finitura Sensatec e finiture interne M in Aluminium Rhombicle Anthracite.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 03/06/2022