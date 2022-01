BMW, gli aggiornamenti di gamma per il 2022 (e un nuovo logo)

Giornata di annunci e aggiornamenti per la casa di Monaco di Baviera: dopo la presentazione ufficiale del facelift di BMW Serie 8 (e la nuova famiglia M8), l’elettrica iX M60, una nuova motorizzazione per Serie 2 Coupé e la versione speciale X2 Edition Goldplay, arrivano anche le novità 2022 per gli altri modelli della gamma. Vediamoli in dettaglio

Novità BMW per il 2022: la monovolume Serie 2 Active Tourer

La piccola monovolume tedesca, la cui seconda generazione è stata presentata qualche mese fa, si arricchisce della trazione integrale xDrive con il debutto - a primavera - del modello 223i xDrive Active Tourer: motore turbo benzina a 4 cilindri da 204 CV affiancato da un elettrico da 19 CV, per una potenza di sistema complessiva di 218 CV, che regala alla familiare un’accelerazione da zero a cento km/h in 6,9 secondi. Il sistema mild hybrid a 48V aiuta nelle partenze e nel fuoristrada, oltre che a ridurre consumi ed emissioni (7,1 l/100 km e 160 k/km CO2 nel ciclo WLTP).

LE ALTRE NOVITÀ Inedito il colore Piedmont Red metallizzato per la carrozzeria; a questo si aggiungono le funzioni di assistenza alla sterzata e al mantenimento di corsia nel pacchetto Driving Assistant Plus, attivo fino a 180 km/h.

Aggiornamento di sicurezza anche per i modelli 2022 dei SUV tedeschi, che su richiesta possono contare sul cruise control adattivo con funzione Stop & Go: questa funzione permette di mantenere costante la velocità tra i 30 e i 160 km/h, e la distanza con il veicolo che lo precede, sfruttando sensori radar presenti nel paraurti anteriore. Se necessario, l’auto rallenta fino a fermarsi completamente (e riparte da sola se la sosta dura meno di tre secondi).

Nuova motorizzazione anche per la sportiva (qui la nostra prova video) a quattro posti e altrettante portiere, che da marzo 2022 sarà disponibile anche con il modello 430i xDrive, il terzo a trazione integrale: quattro cilindri turbobenzina da 2 litri con 245 CV di potenza, coppia massima di 400 Nm e cambio automatico Steptronic a otto velocità, 0-100 km/h in 6,1 secondi.

Novità BMW per il 2022: la berlina Serie 4 Gran Coupé

EQUIPAGGIAMENTI Numerose le possibilità di personalizzazioni introdotte da BMW per le sue coupé sportive, sia con motore a combustione interna che nella sua versione elettrica i4: colori carrozzeria Brilliant White e Frozen Dark Grey metallizzati, a cui si aggiungono le vernici BMW Individual Frozen Pure Grey e Frozen Portimao Blue. Il pacchetto estetico M Carbon (finiture in fibra di carbonio per paraurti anteriore, calotte dei retrovisori, spoiler e diffusore posteriori), finora riservato alla potente i4 M50, sarà disponibile su richiesta anche per gli altri modelli. In abitacolo arrivano le opzioni per i rivestimenti in pelle Merino nei colori Black, Ivory White, Tartufo, Fjord Blue/Black e Fiona Red/Black.

Novità BMW per il 2022: il SUV elettrico iX

La nuova ammiraglia elettrica (che abbiamo provato un paio di mesi fa) vede il debutto di un nuovo sistema di assistenza al parcheggio, disponibile su richiesta per tutti i modelli, chiamato Parking Assistant Professional. Sfruttando il GPS e le traiettorie registrate dal volante, il sistema memorizza manovre che coprono un percorso di circa 200 metri: dopo che il conducente umano le ha compiute la prima volta, l’auto è in grado di replicarle in autonomia. Sul fronte estetico arrivano la vernice Oxid Grey metallizzata e i cerchi da 22” M bicolore, Titanium Bronze con finiture nero lucido.

Novità BMW per il 2022: la sportiva Serie 2 Coupé

A primavera verrà pubblicato un importante aggiornamento per la app My BMW, che renderà ancora più semplice trovare postazioni di ricarica per i possessori di BMW elettriche o plug-in, grazie alla mappa che ne indicherà anche la eventuale disponibilità.

BMW M5 Nuovi colori per il grosso SUV sportivo, che potrà contare sulle vernici metallizzate Sophisto Grey Brilliant Effect, San Remo Green e Skyscraper Grey, oltre al Frozen Deep Grey del programma BMW Individual.

Novità BMW per il 2022: il logo M per i 50 di BMW Motorsport

UN LOGO STORICO In occasione dei 50 anni della nascita della divisione sportiva BMW Motorsport, torna sui modelli ad alte prestazioni della casa tedesca il logo con i colori blu, viola e rosso usati per la prima volta nel 1973.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 26/01/2022