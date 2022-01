Sportiva che non passa inosservata: ecco BMW X2 Edition GoldPlay

Il nome dell’edizione speciale di X2 non lascia dubbi, ma neppure il primo sguardo su questo allestimento: i due “reni” della griglia frontale (in color nero lucido) hanno una vistosa cornice dorata in Galvanic Gold, colore ripreso dalla parte superiore della calotta dei retrovisori e dai dettagli dei cerchi in lega da 19” (di serie) e 20” M (disponibili su richiesta).

BMW X2 Edition GoldPlay: i cerchi da 20 pollici

DETTAGLI SPORTIVI La carrozzeria unisce alcuni degli elementi prima riservati all’allestimento MSport, a cominciare dalle sospensioni ribassate di 10 mm e lo sterzo con caratterizzazione sportiva M Sport. Più ampia anche la presa d’aria nel paraurti anteriore, pannelli di plastica scusa davanti e dietro, protezioni per i parafanghi e minigonne laterali in colore carrozzeria. Cornici dei finestrini, supporti per gli specchietti retrovisori e scarichi sono in color nero lucido del pacchetto M High-gloss Shadow Line.

BMW X2 Edition GoldPlay: il badge della versione plug-in

VEDI ANCHE

COLORI ESCLUSIVI Per la prima volta su BMW X2 è disponibile il colore SanRemo Green metallizzato, che si affianca a quelli già disponibili: Alpine White pastello, M Misano Blue, Sapphire Black, Skyscraper Grey e le vernici speciali del programma BMW Individual. Su richiesta, giusto per non rischiare di passare inosservati, sono disponibili anche adesivi color oro per la fiancata.

BMW X2 Edition GoldPlay: gli interni con cuciture oro a contrasto

INTERNI SPORTIVI, MA CON STILE Anche l’abitacolo di BMW X2 Edition GoldPlay riprende molti degli elementi dell’allestimento sportivo M, a cominciare dal volante rivestito in pelle con comandi sulle razze, per arrivare alla pedaliera (e appoggio sinistro per il piede) in acciaio. Spiccano le cuciture a contrasto color oro sui rivestimenti in pelle della plancia e delle portiere, dei sedili sportivi M e del bracciolo centrale. Esclusivo il battitacco con la scritta “Edition” in colore Galvanic Gold, così come la grafica color oro incisa sulla plancia dalla parte del passeggero, che richiama gli adesivi sulla fiancata.

BMW X2 Edition GoldPlay: la plancia con dettagli incisi in color oro

DOTAZIONI Di serie BMW X2 Edition GoldPlay prevede luci a LED con sensori per pioggia e maltempo, portellone ad azionamento elettrico, climatizzatore automatico a due zone, pacchetto luci (con illuminazione delle maniglie, proiezione a terra del logo X2 sotto lo specchietto del guidatore), cruise control adattivo, sensori di parcheggio posteriori, frenata automatica d’emergenza in città, rilevamento della segnaletica stradale. Su richiesta il touchscreen da 10,25” per l’infotainment, così come l’head-up display a colori.

BMW X2 Edition GoldPlay: i battitacco esclusivi

MOTORI L’edizione speciale di BMW X2 è disponibile per tutte le motorizzazioni già a listino, dalla X2 sDrive18i da 136 CV alla X2 xDrive25d da 231 CV, passando per la versione PHEV e la sportiva X2 M35i da 306 CV con cambio Steptronic Sport a otto rapporti e trazione integrale.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 26/01/2022