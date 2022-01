BMW Serie 8 2022: la sportiva tedesca si regala nuovo look e tecnologia al top

LA NUOVA FAMIGLIA DELLA SPORTIVA BMW Tempo di restyling per la lussuosa BMW Serie 8 in tutte le sue varianti di carrozzeria. L’aggiornamento di metà carriera (il modello ha debuttato nel 2018) coinvolge l’intera gamma nelle sue tre varianti di carrozzeria Coupé, Cabrio e Gran Coupé a quattro porte. Ma andiamo con ordine è iniziamo a vedere come si evolve la sportiva di Monaco. Leggere modifiche allo stile, l'aggiunta di tecnologia per sicurezza e connettività e un equipaggiamento più ricco sono i cambiamenti chiave di questa evoluzione. La nuova Serie 8, oggi, si presenta con un pacchetto estetico M Sport, che include appendici aerodinamiche rifinite nel colore della carrozzeria (di cui sono disponibili quattro nuove opzioni) nella parte anteriore, posteriore e sulle minigonne laterali, oltre a un paraurti anteriore leggermente ridisegnato con prese d’aria più grandi nella parte inferiore e che ora sono orizzontali. Al posteriore è presente un nuovo diffusore rifinito in Dark Shadow metallizzato, mentre i cerchi in lega leggera da 19 pollici di serie, oppure M Sport da 20 pollici opzionali, lasciano intravvedere l’impianto frenante, sempre griffato M Sport, con pinze blu.

Nuova gamma BMW Serie 8: si aggiorna la sportiva di lusso tedesca IL DOPPIO RENE SI ILLUMINA Come con altri modelli di fascia alta nella gamma della casa tedesca, la nuova Serie 8 è dotata di una scenografica illuminazione a LED della griglia a doppio rene, che fa parte del pacchetto Iconic Glow. La nuova calandra presenta anche listelli verticali a forma di U ridisegnati e sfoggia un piccolo logo M sui modelli M850i ​​con motore V8, mentre le cuciture decorative nei classici toni M blu/viola/rosso abbelliscono gli interni di questa versione sportiva. I fari adattivi a LED con funzionalità cornering per illuminare meglio in curva sono montati di serie, mentre le luci con tecnologia laser sono offerte in optional. All'interno, c'è uno schermo centrale più grande per il sistema infotainment, che adesso passa da 10,25 a 12,3 pollici per adattarsi al cruscotto digitale del sistema operativo BMW di ultima generazione. I rivestimenti dei sedili e di parte dell’abitacolo è in pregiata pelle Merino Individual, che ne incrementa la percezione di lusso a bordo.

Nuova gamma BMW Serie 8: l'iconico doppio rene si illumina grazie ai LEDTECNOLOGIA ALLO STATO DELL’ARTE Il pacchetto di accessori standard include il sistema Keyless Go, il pacchetto M Technology, sedili riscaldabili e con funzioni di regolazione elettrica ampliate, Driving and Parking Assistant, impianto Hi-Fi Harman Kardon, un display head-up, il controllo gestuale, sospensioni M adattive, uno scarico sportivo e climatizzatore anche a quattro zone. La Serie 8 con pacchetto M Sport Pro è equipaggiata con speciali cerchi in lega leggera da 20 pollici e impianto freni più performante, finiture esterne Shadowline, cinture di sicurezza M, oltre ai pacchetti Visibility and Technology Plus; il primo aggiunge luci laser e il secondo più tecnologia di assistenza alla guida, oltre a un impianto audio Bowers&Wilkins. Con il pacchetto Ultimate, si somma tutta una serie di funzioni extra come l’asse posteriore sterzante, ma solo sui modelli 840i. Le varianti coupé hanno il tetto in fibra di carbonio, la cabriolet monta una capote in tela apribile in 15 secondi.

Nuova gamma BMW Serie 8: l'abitacolo arricchito da finiture pregiateAMPIA SCELTA DI MOTORI La Serie 8 Coupé, Convertible e Gran Coupé è disponibile con una scelta fra trazione posteriore o integrale xDrive e due motorizzazioni benzina e una diesel. La versione M Performance fa gioco a sé con un poderoso V8 benzina da 625 CV e 750 Nm, che le assicura uno scatto sullo 0-100 di appena 3,2 secondi. Ma torniamo alle versioni “normali”, dove la gamma parte con la 840i, un modello a benzina sei cilindri turbo da 3,0 litri che eroga 333 CV e 500 Nm di coppia per un consumo nel ciclo combinato variabile da 8,2 a 9,3 l/100 km a seconda della carrozzeria e del tipo di trazione. Al vertice della famiglia di Serie 8 c'è il propulsore che equipaggia la M850i ​​xDrive, una unità V8 biturbo a benzina da 4,4 litri per 530 CV, 750 Nm di coppia e consumi fra 10,5 e 11,0 l/100 km nel ciclo combinato, sempre in funzione del tipo di carrozzeria. Infine, il motore diesel è un 3,0 litri 6 cilindri mild-hybrid 48V capace di erogare 340 CV e 700 Nm per un consumo combinato da 6,5 a 7,1 l/100 km. Tutte le motorizzazioni sono abbinate a un cambio automatico a otto rapporti.

Nuova gamma BMW Serie 8: gamma motori che include anche il dieselIN ARRIVO LA LIMITED EDITION BY JEFF KOONS Ma la nuova Serie 8 si presenterà anche in una edizione limitata, la 8 X, creata dall’artista americano Jeff Koons per celebrare il 50° anniversario dell'impegno globale del BMW Group per la cultura. Realizzata sulla base di una 850i xDrive Gran Coupé, sarà rivelata il 17 febbraio, ma non sono ancora disponibili immagini. Tuttavia, BMW dichiara che si tratta di un’automobile super esclusiva, con una finitura multistrato in undici colori e interni rifiniti con “la pelle più pregiata e altri materiali tra i più raffinati disponibili” per arredare l’abitacolo. La nuova gamma della BMW Serie 8 sarà commercializzata a partire da marzo 2022, i prezzi per il mercato italiano sono in via di definizione.

26/01/2022