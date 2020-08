NON È UN RESTYLING Sono passati solo un paio d’anni dal debutto della nuova Serie 8 Coupé di BMW, che la casa di Monaco propone anche in versione 4 porte Gran Coupé e M8, ed è quindi ancora presto per parlare di restyling. Nei giorni scorsi, però, i nostri fotografi hanno pizzicato un curioso prototipo impegnato per le strade della Germania e lungo le tortuose curve del circuito del Nürburgring, che ormai sappiamo essere usato dalle case per i test delle loro auto.

DI COSA SI TRATTA? Di sicuro quella ritratta in queste immagini non è la versione elettrica della grande coupé tedesca: lo dimostrano le due coppie di scarichi al posteriore (che potrebbero però essere posticci), ma soprattutto la testimonianza del fotografo, che ha sentito distintamente il ruggito del V8 durante i passaggi dell’auto. Eppure, ci sono diversi elementi che non tornano, e che fanno pensare a qualcosa di strano dietro questo muletto.

COSA C’È LÀ DIETRO? Il primo elemento fuori posto sono i finestrini posteriori, sostituiti da pannelli in materiale composito con prese d’aria al centro. Cosa dovrebbero mai raffreddare, visto che il motore della Serie 8 è collocato nel cofano anteriore? Anche il lunotto posteriore è coperto, e siamo sicuri che non sia per nascondere i bagagli dei tester a bordo. Abbastanza insolite le camuffature dell’auto, che davanti nascondono ben poco. In compenso, mancano del tutto le griglie e le protezioni nel paraurti anteriore, come a voler far entrare più aria. Più massicce invece le protezioni al posteriore, dove si vedono solo i quattro tubi di scarico e gruppi ottici non di produzione.

UNA BMW A MOTORE CENTRALE? Tutto, in questo prototipo, farebbe pensare a un modello nuovo con motore centrale, “costruito” attorno alla carrozzeria della Serie 8, il che spiegherebbe la presenza delle tante soluzioni che si vedono nelle foto spia. Dal canto suo, però, la casa di Monaco non ha annunciato nulla a riguardo. Non possiamo far altro che continuare a fantasticare, insomma, in attesa di qualche nuova informazione ufficiale.