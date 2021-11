I puristi del marchio possono dormire sonni tranquilli: il facelift della GT tedesca, previsto per il 2022, non avrà il doppio rene gigante di M3 e M4

Ha solo un paio d’anni sulle spalle, ma il settore delle granturismo di lusso non perdona, e non si può rimanere al palo: e così, dopo il suo debutto nel 2019, la casa di Monaco di Baviera sta svolgendo i primi test per il facelift di BMW Serie 8 GranCoupé, pronto a vedersela con i rivali storici di sempre, Audi e Mercedes in primis.

BMW Serie 8 GranCoupé facelift: visuale frontale

TRE PER UNO BMW Serie 8 è disponibile in versione coupé, cabrio e berlina (GranCoupé), ed è proprio di quest’ultima che i fotografi hanno pizzicato un prototipo impegnato a circolare nei giorni scorsi per le strade di Monaco. Le novità che vedete in queste immagini verranno replicate anche sulle altre varianti di carrozzeria.

BMW Serie 8 GranCoupé facelift: visuale laterale

NIENTE “NASONE” Lo stile rimane abbastanza tradizionalista, e questo vuol dire che sulla nuova BMW Serie 8 GranCoupé non arriverà l’enorme griglia a doppio rene che abbiamo visto sulle nuove Serie 4 (che abbiamo provato proprio qualche giorno fa). Si assottigliano leggermente i gruppi ottici anteriori, mentre i paraurti - davanti e dietro - saranno oggetto di un leggero rinnovamento estetico, volto ad aumentare la sportività della linea. Molto camuffati anche i fanali posteriori, che potrebbero quindi presentarsi leggermente diversi da quelli attuali.

BMW Serie 8 GranCoupé facelift: visuale di 3/4 posteriore

MOTORI PIÙ PULITI Non sono attese grandi variazioni sul fronte delle motorizzazioni, che al momento prevedono sei cilindri a benzina e a gasolio, con potenze da 320 a 530 CV (a cui si aggiungono le varianti sportive M8 da 600 e 625 CV). Per tutti i propulsori, in ogni caso, è previsto l’upgrade alla versione mild-hybrid, per ridurre emissioni inquinanti e consumi.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 15/11/2021