IN ARRIVO LA NUOVA SERIE 5 ANCHE BEV BMW sta lavorando sul progetto della futura Serie 5, uno dei modelli di maggiore successo della Casa tedesca nel segmento delle berline e wagon premium di medie dimensioni, e per questo motivo non può permettersi di fare errori sia sotto il profilo del design sia quello della tecnologia e delle prestazioni. In altre parole, non è ammissibile che un’auto di tali volumi di vendita si presenti con soluzioni troppo originali, a meno che non si sia disposti a rischiare con la possibilità di perdere terreno nei confronti delle solite rivali Audi e Mercedes. Dopo le prime foto spia dei muletti pizzicati a luglio scorso e dalle informazioni più recenti che abbiamo raccolto, sembra ormai certo che la nuova Serie 5 non debutterà con il design dei proiettori anteriori su due livelli, che vedremo sulla X8, sul restyling della X7 e infine sulla “combo” Serie 7 e i7.

Nuova BMW Serie 5: debutto previsto a fine 2022

STILE PIÙ TRADIZIONALE Dalle foto, invece, i fari appaiono ben definiti, seguendo i contorni del cofano, mentre la calandra è piuttosto grande ma non gigantesca - sembra fondersi con il cofano e il paraurti, e non ha la forma dei denti di Bugs Bunny, come sulla iX o sull'ultima Serie 4. Passando al profilo, i tratti della carrozzeria paiono puliti, nitidi, e le maniglie delle porte a filo rappresentano un bel tocco di design. Arrivando al posteriore, possiamo vedere come il cofano del bagagliaio si inclina leggermente ma in maniera decisa, a differenza della precedente generazione di Serie 5. Questo indica un design moderno e certamente molto raffinato.

Nuova BME Serie 5: avrà un design più tradizionale rispetto ad altri modelli della Casa

MOTORI IBRIDI E ANCHE 100% ELETTRICO La BMW Serie 5 2023 sarà disponibile con una gamma di motori a benzina e diesel, nonché in versione ibrida plug-in e completamente elettrica, con quest'ultima pizzicata durante i collaudi su strada e che vedete nelle immagini. La BEV di Casa BMW è destinata a chiamarsi i5, seguendo la nomenclatura degli altri modelli a zero emissioni. Non troveremo differenze estetiche fra le diverse motorizzazioni, con le auto che saranno praticamente identiche sebbene la i5 sarà impreziosita da alcuni inserti specifici sulla carrozzeria e in abitacolo per mettere bene in chiaro che si tratta di un modello a emissioni zero. Molto probabilmente BMW svelerà la Serie 5 G60 al termine del prossimo anno come modello 2023, destinata a confrontarsi con Audi A6, Mercedes Classe e Volvo S90.

