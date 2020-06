ESCLUSIVA Una Serie 8 con accessori speciali e una rifinitura color oro. BMW Serie 8 Golden Thunder Edition la versione per chi cerca il tocco di esclusività definitivo. Scopriamola.

COME È FUORI Nuova Serie 8 Golden Thunder Edition si caratterizza innanzitutto per le tinte Sapphire Black metallizzato o Frozen Black metallizzato con elementi in color oro. Il look dark è poi enfatizzato da particolari in nero come le pinze freno dell'impianto frenante sportivo M. Il contrasto viene creato attraverso le componenti color oro che vanno dal profilo estremo del paraurti anteriore verso le minigonne laterali, infine al paraurti posteriore. Dorate anche le calotte degli specchietti retrovisori esterni, lo spoiler posteriore M (solo per la BMW Serie 8 Coupé) e i cerchi in lega M da 20 pollici. Il pacchetto M Sport è in sostanza la base stessa di partenza.

COME È DENTRO Il contrasto nero-oro degli esterni si ritrova anche nell'abitacolo. I sedili sono in pelle Merino e i poggiatesta integrati riportano la scritta ricamata ''Edition Golden Thunder'', che ritroviamo anche sul rivestimento del tetto Antracite in Alcantara (su Coupé e Gran Coupé). Gli interni vantano anche finiture in alluminio con effetto oro e sulla consolle centrale, anch'essa dorata, ritroviamo l'emblema dell'edizione. Ogni Serie 8 Golden Thunder Edition è infine equipaggiata di applicazioni in vetro CraftedClarity e di sistema audio surround Diamond Bowers & Wilkins.

QUANDO ARRIVA Serie 8 Golden Thuder Edition sarà disponible per le versioni Cabrio, Coupé e Gran Coupé su BMW 840i e 840d xDrive, fino alla M850i xDrive. Produzione nello stabilimento BMW di Dingolfing a partire da settembre 2020.