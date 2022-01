Nuova BMW 230i, Serie 2 Coupé scalda i motori in vista di M2

La concentrazione degli amanti della quintessenza del feeling di guida tutto BMW è rivolta interamente a lei, nuova M2 Coupé, in procinto di piombare sulla scena da un momento all'altro. O quasi, visto che le proiezioni suggeriscono come M2 sia pronta solo nel 2023. Nel frattempo, ai puristi l'Elica dedica una declinazione di nuova Serie 2 meno estrema, ma saporita abbastanza da tenere a freno la straripante ''M2 anxiety''. Si chiama BMW 230i e sarà in vendita da marzo 2022.

IN MEDIO STAT VIRTUS Da intendersi come anello di congiunzione tra 220i ed M240i (con 6 cilindri in linea da 374 cv), per Serie 2 a due porte la quarta motorizzazione consiste dunque in una variante più prestazionale del 4 cilindri turbo benzina da 2,0 litri, qui accreditato di 245 cv di potenza e 400 Nm di coppia motrice. L'upgrade rispetto ai 184 cv di 220i si deve soprattutto agli interventi al sistema di sovralimentazione a doppio stadio BMW TwinPower Turbo e a un nuovo collettore di scarico integrato nella testata. Più potenza, ma consumi (7,2 – 6,5 l/100 km) ed emissioni CO2 (163 – 149 g/km) che al contrario crescono solo di qualche punto base.

RWD ONLY Il nuovo motore è abbinato di serie a un cambio automatico Steptronic a 8 rapporti e alla trazione posteriore. Gamma di equipaggiamenti, infine, che comprende levette del cambio al volante e Launch Control, per consentire a 230i Coupé di accelerare da 0 a 100 km/h in 5,9 secondi. In opzione, disponibile anche differenziale sportivo M. Prezzo non ancora comunicato: probabile soglia di partenza a quota 50.000 euro circa.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 26/01/2022