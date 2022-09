Nuova BMW XM: i brevetti del super SUV ibrido mostrano i dettagli di design

IL SUVVONE SPORTIVO SCALDA LA BAVIERA Quasi un anno fa BMW ha svelato il concept XM, l’ultima creazione in tema di SUV sportivi della Casa tedesca. Ebbene, oggi abbiano la possibilità di osservare in modo più approfondito la variante di produzione, o almeno, i brevetti di quello che sarà il modello definitivo, pubblicati sul sito di iXForums. Da quanto possiamo notare, il modello stradale conserva l'aspetto originale del concept, ma il design è un po’ meno audace. In particolare, possiamo vedere una calandra con il classico doppio rene più piccolo, che è affiancata da quattro punti luce, simili a quelli che si trovano sulla nuova Serie 7. Più in basso, c'è un’inedita presa d’aria centrale con un sensore piuttosto pronunciato dei sistemi di assistenza alla guida high-tech di questo modello. Altre modifiche degne di nota includono prese d'aria meno appariscenti e parafanghi più arrotondati. Ci sono, poi, maniglie delle porte tradizionali e montanti più spessi. In coda, troviamo un sistema di scarico a quattro tubi e fanali a LED più convenzionali rispetto al concept. I designer hanno anche rivisto lo stile del paraurti e del diffusore, pur mantenendo il lunotto molto inclinato.

BMW XM: i brevetti del SUV sportivo ibrido che potrebbe debuttare nel 2023

IL V8 ELETTRIFICATO MOSTRA I MUSCOLI BMW ha iniziato i collaudi dei prototipi all'inizio di quest'anno e sappiamo che il SUV avrà un motore V8 di nuova concezione di tipo plug-in hybrid che garantisce all'XM una potenza combinata di 653 CV e 800 Nm di coppia. Sarà abbinato a un sistema di trazione integrale M xDrive specifico per il motore ibrido che promette di essere “estremamente efficace”. Sebbene il SUV tedesco sia incentrato sulle prestazioni, strizzerà l’occhio alla tutela dell’ambiente poiché BMW ha già confermato che avrà un'autonomia esclusivamente elettrica di circa 80 km nel ciclo combinato WLTP. Altri spunti tecnici interessanti includeranno sospensioni pneumatiche Adaptive M Professional, un sistema elettromeccanico di stabilizzazione del rollio con tecnologia a 48 volt e il sistema di sterzata integrale Integral Active Steering. Il pacchetto tecnico sarà completato da impianto frenante M ad alte prestazioni e cerchi in lega griffati M, che in optional arriveranno fino a 23 pollici di diametro. Infine, BMW non ha svelato altri dettagli su questa XM elettrificata, ma il suo debutto è questione di poco tempo poiché da Monaco hanno già confermato che la produzione inizierà alla fine di quest'anno.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 01/09/2022