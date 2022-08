Il tuning ai tempi dell'auto elettrica: la BMW i4 secondo AC Schnitzer

L'arrivo dell'auto elettrica è un duro colpo per il mondo del tuning: senza più un motore a pistoni da rimappare ed elaborare con la componentistica più varia - dai filtri dell'aria agli scarichi, passando per tutto ciò che ci sta in mezzo - agli specialisti delle performance non resta che dedicarsi all'estetica e agli assetti. Almeno finché non avranno maturato competenze sufficienti per intervenire sui software che sulle auto elettriche gestiscono lo sfruttamento delle batterie: argomento delicatissimo, vista la suscettibilità degli accumulatori a un usura precoce o addirittura a catastrofici incendi, se gestiti in maniera inappropriata. La AC Schnitzer, nei suoi 35 anni di storia, si è ritagliata una solida reputazione con le BMW a motore tradizionale: ora riparte quasi da zero con la berlina BMW i4.

BMW i4 con parti AC Schnitzer, dettaglio della fiancata

SOLO PARTI NON ORIGINALI Il catalogo delle parti speciali Schnitzer per BMW i4 comprende splitter anteriori, alette laterali per i paraurti anteriori, uno spoiler per il bordo posteriore del tetto, uno spoiler per il portello del bagagliaio da abbinare a una coppia di alette laterali che si fissano ai quarti posteriori. I cerchi a cinque razze sdoppiate AC1 sono disponibili in due diverse finiture e nelle misure da 19 e 20 pollici, mentre i cerchi AC4 Flow Forming, sempre con finiture argento o nere, ma con razze più distanziate, sono disponibili solo nel formato da 20 pollici. Per rendere più affilata la guida, Schnitzer propone il kit molle ACS, che riduce l'altezza da terra di 20-25 mm, e distanziali per aumentare le carreggiate. Per gli interni l'offerta include pedali e poggiapiede in alluminio, portachiavi coordinato e una cover Black Line per il comando rotante dell'iDrive.

VEDI ANCHE

BMW i4 con parti AC Schnitzer, spoiler e alette posteriori

LA POTENZA NON CAMBIA Come detto in apertura, in questa fase storica, ritoccare potenza e coppia delle auto elettriche è argomento proibito o quasi. Pochissimi osano cambiare la componentistica o modificare quella già installata sulla vettura: motore, batterie ed elettronica di controllo, tendenzialmente, non si toccano e in massima parte le ottimizzazioni passano per il software. In attesa che si sviluppi il know-how per ''rimappare'' le elettriche, le BMW i4 elaborate da Schnitzer devono accontentarsi dei livelli di potenza standard: 285 o 340 CV, secondo che come base di partenza si scelgano la BMW i4 eDrive35 o la eDrive40 a motore singolo a trazione posteriore, o i 544 CV della M50 a doppio motore e trazione integrale.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 26/08/2022