Tuning: alettoni e cabrio non vanno d'accordo. Un video mostra il perché

Parlando di tuning la tentazione di montare un alettone stile Formula 1 sulle auto normali è sempre forte. Peccato che nel caso delle auto spider, cabrio o roadster, che dir si voglia, l'ala in questione quasi certamente non funzionerebbe. A spiegare la lezione in modo chiaro è tale Kyle Forster, ingegnere meccanico australiano che ha coperto il ruolo di tecnico aerodinamico nel Mercedes-AMG Petronas Formula One Team dal 2018 al 2020. Qui sotto il video che ha pubblicato sul suo canale YouTube.

TUTTA QUESTIONE DI FLUSSI Per la sua spiegazione, Kyle ha analizzato con i suoi software per l'analisi fluidodinamica computazionale una vecchia Mazda MX-5 prima serie a cui è stato montato un alettone grande come un tavolino da picnic. L'ha testata con il tetto chiuso e aperto, con i finestrini alzati e abbassati. E oltre che con un'ala molto grande, l'ha analizzata anche con un semplice spoiler poco pronunciato per vedere che cosa succede.

Mazda MX-5, le tabelle con i valori di carico e resistenza con l'alettone

LE CONCLUSIONI Quello che emerge dallo studio è che il tetto chiuso guida i flussi in modo da garantire una buona pressione sull'ala; viceversa a cielo aperto l'ala non riceve aria a sufficenza e pur non risultando del tutto inutile, perde molta della sua efficacia: specie nella porzione centrale. Invertendo il discorso, si nota che l'auto dotata di alettone genera minore resistenza quando il tetto è abbassato: a spese della downforce. Lo spoiler piccolo risente molto meno della posizione della capote, ma va detto che comunque il suo effetto è sempre molto modesto. Maggiori dettagli nel video.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 01/01/2022