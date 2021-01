LADRI TREMATE Non che ce ne fosse davvero il bisogno - stiamo parlando di un'auto da 530 CV - ma il preparatore AC Schnitzer ha ugualmente messo le mani sulla BMW M850i xDrive Coupé della Polizei - la Polizia tedesca - rendendola ancor più veloce di prima. I ladri, in Germania, sono avvisati. Guarda il video.

DOSE EXTRA DI CV Il motore V8 Twin Turbo da 4,4 litri che equipaggia questa versione di BMW Serie 8 - già accreditato di 530 CV e 750 Nm - è stato spinto dai ragazzi di AC Schnitzer fino a quota 620 CV e 840 Nm. Le ondate di potenza e coppia si traducono in suoni celestiali tramite lo scarico Carbon Sport - omologato - dotato di due bocchette per lato.

UNA RIBASSATA Dopo un incremento così consistente delle prestazioni, anche l'assetto ha subito alcune modifiche. La cura AC Schnitzer consiste in un kit di molle che abbassa la vettura di 20-30 mm all'anteriore e 20-25 mm al posteriore rispetto alle sospensioni standard. Per saggiare le doti dinamiche la BMW M850i xDrive è stata portata su strade pubbliche e... al Nurburgring.

LE RUOTE GIUSTE Per migliorare ulteriormente l'estetica sono state sostituite le ruote originali con cerchi in antracite opaco da 21'', sia davanti che dietro. Gli pneumatici calzati sono Hankook Ventus S1 evo 3 nella misura 255/30 R21 anteriore e 295/25 R21 posteriore.

UN PO' DI CARBON QUA E LÀ Da AC Schnitzer non si sono risparmiati sull'aerodinamica, con spoiler anteriore, splitter anteriore, ali laterali anteriori, minigonne laterali, diffusore posteriore e spoiler posteriore, tutti in carbonio. Le modifiche estetiche hanno permesso di migliorare ulteriormente anche la deportanza dell'auto.

GLI INTERNI L'abitacolo della BMW M850i x Drive non è stato rivoluzionato da AC Schnitzer e le modifiche riguardano il set di paddle del cambio in alluminio anodizzato nero, pedali e poggiapiedi in alluminio, portachiavi in ​​alluminio e copertura per il controller iDrive.

NOBILI CAUSE In realtà c'è anche uno scopo nobile dietro l'iniziativa di dopare ulteriormente il bombardone tedesco. Si tratta della campagna Tune it! Safe! che intende mostrare come l'elaborazione di un'auto non significhi per forza rinunciare alla sicurezza. Da qui si evince che tutte le modifiche apportate alla BMW sono assolutamente regolari e ne consentono l'uso su strada. Anche a sirene spiegate, ovviamente.