Nuova BMW Serie 7: la super-ammiraglia ora anche full-electric

BMW entra nella nuova era della sostenibilità e della digitalizzazione rivoluzionando la sua ammiraglia luxury. Con nuova BMW Serie 7 (affiancata dalla gemella full-electric i7), la Casa di Monaco di Baviera ridefinisce in maniera radicale il vertice della sua gamma, inaugurando una nuova definizione di lusso che riporta l’individua al centro dell’esperienza di guida. Nuove BMW Serie 7 e i7 sono progettate per soddisfare le esigenze di un target moderno, che vive la mobilità in modo responsabile e che abbraccia apertamente la sfida dell’elettrificazione.

DOPPIO RENE XXXL

BMW Serie 7 adotta uno stile sofisticato e audace. Il design del frontale è dominato dal celebre maxi-rene con sviluppo verticale e cornice luminosa. Ai lati troviamo invece i proiettori LED disposti su due livelli. Quello superiore è riservato alle luci diurne e agli indicatori di direzione (disponibili anche con Swarowski all'interno), mentre i LED Matrix principali sono più in basso, ''incastonati'' nella carrozzeria. In generale le linee dell’auto sono molto pulite, sulle fiancate si distinguono dettagli di pregio come le maniglie a filo carrozzeria, mentre al posteriore spazio a una fanaleria LED sottile con effetto tridimensionale. La gemella elettrica i7 si distingue per le finiture ''i Blue'' nella parte bassa della carrozzeria e per la griglia completamente chiusa. Le versioni M saranno invece le uniche a montare terminali di scarico a vista.

BMW i7: la versione full-electric di Serie 7

CIRCONDATI DAL LUSSO

La nuova ammiraglia tedesca è cresciuta di 130 millimetri in lunghezza: la berlina luxury ora misura 5,39 metri da paraurti a paraurti. 1,95 sono invece i metri in larghezza, con un’altezza complessiva di 1,54 metri e un passo di 3,21 metri. In abitacolo si accede tramite portiere con apertura automatica, anticamere di un salottino raffinato, elegante e super esclusivo. Al centro della plancia domina il BMW Curved Display con sistema operativo BMW 8.0 e connessione 5G. Si compone di un quadro strumenti da 12,3 pollici e di un display 14,9 pollici riservato all’infotainment, che a un primo sguardo sembrano quasi levitare sopra il cruscotto.

BMW Serie 7: gli interni

CINEMA A BORDO La console centrale ingloba invece il classico manopolone dell'iDrive e il bilanciare del selettore di marcia.

Al debutto su Serie 7 l’inedita BMW Interaction Bar: una fascia simile al cristallo che si estende orizzontalmente su tutto l'abitacolo. L'elemento di controllo tattile multifunzionale consente, ad esempio, di gestire diverse funzioni come: gli avvisi di Safe Exit, la ventilazione o le preferenze cromatiche di bordo. I passeggieri poi, oltre a crogiolarsi sul divanetto climatizzato e reclinabile in pelle Merino Individual e cashmere potranno intrattenersi anche con il BMW Theater Screen: un display panoramico da 31,3 pollici 8k a scomparsa. Quest’ultimo integra Amazon Fire TV ed è collegato all'impianto audio Bowers & Wilkins 4D a 36 diffusori e ai mini display touch da 5,5 pollici sulle maniglie delle portiere posteriori.

BMW Serie 7: il BMW Theater Screen

MOTORIZZAZIONI ELETTRIFICATE

Per quanto riguarda le motorizzazioni, anche per le versioni d’ingresso di BMW Serie 7 è prevista una qualche forma di elettrificazione sia essa mild o plug-in hybrid. Si parte dal 3 litri 6 cilindri TwinPower Turbo della 735i (286 CV e 425 Nm) e della 740i (380 CV e 540 Nm), entrambe mild-hybrid 48V ma non disponibili per l’Europa. Seguono la 760i xDrive con motore V8 4.4 biturbo da 544 CV e 750 Nm (anch'essa non disponibile in UE), la 740d xDrive con motore 6 cilindri 3.0 litri gasolio da 300 CV e 670 Nm, la 750e xDrive plug-in hybrid 6 cilindri 3.0 da 490 CV e 700 Nm e la più sportiva M760e xDrive plug-in hybrid 6 cilindri 3.0 litri con potenza di 571 CV e coppia massima di 800 Nm. Il cambio automatico delle due PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) è il rinomato Steptronic a otto rapporti, mentre la batteria da 18,7 kWh consente di percorrere da 80 a 89 km (ciclo WLTP) a zero emissioni.

BMW Serie 7: 3/4 posteriore

ANCHE FULL-ELECTRIC

Le motorizzazioni termiche sono affiancate dalla variante elettrica bi-motore i7 xDrive60 da 544 CV e 745 Nm. L’autonomia della BEV - alimentata da una batteria al lito da 101,7 kWh - oscilla secondo i dati omologati nel ciclo WLTP tra i 590 e i 625 km. L’accumulatore della i7 accetta ricariche in corrente continua (DC) fino a un massimo di 195 kW, il che consente di per recuperare fino a 170 km in appena 10 minuti. Per quanto riguarda invece le doti velocistiche, l’auto sbriga lo 0-100 km/h in 4,7 secondi e raggiunge una velocità massima autolimitata di 240 km/h. Come se non bastasse, BMW ha intenzione di presentare a breve una seconda versione (ancor più potente) della i7: la M70 xDrive. L’output dovrebbe raggiungere i 660 CV e 1.000 Nm di coppia, numeri in grado di catapultare la M70 a 100 orari in meno di 4 secondi.

BMW i7: la full-electric su strada

SISTEMI DI GUIDA AVANZATI

Nuova BMW Serie 7 e i7, in futuro saranno i primi modelli dell’Elica a disporre della guida assistita di livello 3. L'hardware delle vetture è infatti già predisposto per accogliere questo tipo di tecnologia di sicurezza, grazie anche alla connessione 5G di bordo. Per il momento Serie 7 e i7 disporranno di tutti i sistemi ADAS di livello 2. L'ammiraglia bavarese arriverà in Europa dapprima in variante elettrica, con la Serie 7 ''tradizionale'' che sbarcherà invece negli showroom nel corso del 2023 con motorizzazioni ibride plug-in. Sul mercato cinese e statunitense saranno disponibili anche le 2 motorizzazioni mild hybrid 48V, al momento non previste per il Vecchio Continente.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 20/04/2022