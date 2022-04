Auto più pulita, l’idea di BMW: le ruote in alluminio green

Realizzate per il 70% con materie prime riciclate e prodotte al 100% con energia verde. I primi cerchi in alluminio fuso su Mini nel 2023

Giusto ieri raccontavamo di come la sostenibilità e l’attenzione all’ambiente, nel mondo dell’auto, non possono limitarsi alle sole emissioni inquinanti del motore (che rimangono comunque uno degli aspetti in assoluto più importanti). Ci sono elementi di cui tener conto, quando utilizziamo l’automobile, che hanno un impatto diretto sull’aria che respiriamo, come i freni e gli pneumatici.

OBIETTIVO 2030 Rimanendo in tema di ruote, BMW e Mini (che fa parte della casa tedesca) hanno annunciato il loro prossimo passo in tema di sostenibilità, focalizzato sui cerchi in lega. A partire dal 2024, infatti, tutti i modelli del gruppo BMW monteranno ruote in alluminio fuso prodotte al 100% con energia verde, ottenuta senza produzione di CO2. L'obiettivo è ridurre del 20% (rispetto ai livelli del 2019) le emissioni in tutta la catena di fornitura entro il 2030.

QUANTE RUOTE! Attualmente, la produzione delle ruote rappresenta circa il 5% delle emissioni di CO2 nella catena di fornitura di componenti per la produzione delle auto. Riuscire a realizzare cerchi utilizzando solo energia generata in maniera sostenibile permette di dimezzare questo valore, con una riduzione stimata di circa 500mila tonnellate di CO2 all’anno. Il gruppo BMW acquista circa 10 milioni di cerchi in lega all’anno, il 95% dei quali realizzati in alluminio fuso.

MINI APRIPISTA Già dal prossimo anno la nuova generazione di Mini Countryman monterà ruote in lega leggera realizzate con il 70% di alluminio riciclato. Questo, unito all’utilizzo di energia verde per l’intera produzione delle ruote contribuirà a ridurre in maniera sostanziale le emissioni di CO2 rispetto ai processi di produzione tradizionali, fino all’80% in meno.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 15/04/2022