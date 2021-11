Anticipazioni

Di ''mini'', questo è certo, non conserverà più nulla. Se non il cognome. Parallelamente alla nuova generazione della utilitaria, Mini sta lavorando anche a Countryman terza edizione. Che a giudicare dalle foto spia di un prototipo raccolte in questi giorni a Monaco di Baviera, sarà più grande che mai. La crescita si apprezza pure ad occhio nudo, non trovate?

Nuova Mini Countryman (2023), prime foto spia

UNA TAGLIA IN PIÙ Secondo gli addetti ai lavori, nuova Countryman (il cui reveal è atteso entro fine 2022, con l'ingresso sul mercato a calendario nel 2023) guadagnerà la bellezza di quasi 20 cm di lunghezza, raggiungendo quota 4 metri e 50. L'incremento è principalmente dovuto all'adozione della nuova piattaforma FAAR di BMW Group, la stessa che equipaggerà pure la controfigura storica del SUV di Mini, ovvero BMW X1 (a sua volta in odore di passaggio generazionale). Architettura FAAR (motore anteriore trasversale, trazione anteriore o integrale), uguale sia dimensioni esterne maggiori, sia maggiore spazio a bordo, soprattutto a beneficio degli ospiti posteriori. Sia, infine, maggiore capacità di carico.

Nuova Mini Countryman: mi manda BMW X1

TWIN SUV Con BMW X1, nuova Mini Countryman - oltre alla linea di assemblaggio del sito BMW di Lipsia - avrà in comune anche le stesse opzioni di propulsore, anche se non è detto che l'offerta sarà speculare al 100%: questo, infatti, dipenderà dalle strategie adottate dai leader di ciascun marchio. Con due coppie di terminali di scarico, una novità assoluta per il brand, il muletto protagonista della nostra gallery esprime indubbiamente una variante ad alte prestazioni (Countryman Cooper S? Countryman JCW?). Magari alimentata da un sistema ibrido plug-in. O più probabilmente, no...

Nuova Mini Countryman: elettrica, ma anche (molto) termica

NO A MEZZE MISURE Pare infatti che Mini escluderà dalla gamma Countryman la variante PHEV, declinando invece il SUV in una ancor più radicale chiave BEV. Nella vision del marchio britannico, l'esistenza di una versione ibrida ricaricabile entrerebbe in conflitto con l'intruduzione di una Countryman 100% elettrica: ma a tal proposito, si attendono fonti ufficiali. Così come nulla di ufficiale ha per ora la voce di un possible ritorno della Paceman, meteora che risorgerebbe solo come elettro SUV coupé. Procediamo - meglio - un modello alla volta.

