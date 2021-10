L'auto come mezzo di trasporto, l'auto uno strumento di evasione, l'auto - in certi casi - come vera e propria religione. Mini si guida, ma anche si assapora, si respira, si ama come un partner passionale. Si ama per tutta la vita: ti da tanto, ti da tutto, il tradimento è un gesto che non viene neanche contemplato. Mini Big Love Days come celebrazione di un sentire che è allo stesso tempo sacro e scanzonato, serio e sbarazzino. Sfoglia la gallery per ripercorrere il weekend a quattro ruote più amichevole e pacifico dell'anno. Oppure, clicca Play e guarda il Mini video.

RESTART Guida in pista, guida in fuoripista, ma anche cibo, musica, collezionismo, relazioni umane. Raduno Mini è sì raduno auto, ma anche e soprattutto momento di festa a tutto tondo, spazio per dar sfogo ad emozioni semplici ma autentiche, piattaforma in cui i motori non sono i soli attori protagonisti. Svoltasi per la prima volta all'autodromo di Varano Melegari, l'edizione 2021 dei tradizionali Mini Big Love Days acquista un gusto ancora più speciale: il desiderio di uscire da un guscio in cui per troppo tempo siamo stati confinati, di sentirsi nuovamente parte di una comunità, di tornare a guardare alla propria esistenza come ad un film a colori, dopo tante immagini filtrate da preoccupazione e sofferenza. Al volante di Mini, riacquistare il buonumore e la fiducia è un po' più facile.

VEDI ANCHE

RIUNIONE DI FAMIGLIA Mini di una volta, Mini odierne e Mini del futuro (vedi Mini Vision Urbanaut) a darsi appuntamento e a rafforzare quei valori che tengono unito un marchio e la sua gente. Mini con il fuoco delle corse che arde sotto il cofano: vedi la bellicosa Mini John Cooper Works GP, vedi la flotta che dà battaglia nel Mini Challenge. Mini che invece preferiscono avventure più selvagge: vedi, ad esempio, la Rover Mini del '96 protagonista della spedizione da Firenze a Capo Nord ad agosto 2021. Sullo sfondo, l'intrattenimento di Radio 105. E al calar del sole, la musica live de Lo Stato Sociale, Sottotono, Fasma e Nyv. Mini Big Love Days, uguale riconciliazione.

BERLINA O SUV? Ma uguale anche sano amore per la guida in ogni sua espressione. Perché se il marchio Mini ispira partecipazione, appartenenza, adrenalina, è anche e soprattutto grazie ad un prodotto in grado di colpire al cuore. Un'auto che più di ogni altra concorrente coniuga design e piacere di guida. E che persino in salsa SUV, quando scaraventata tra i cordoli della pista, è in grado di trasmettere emozioni: pilotare Mini Countryman JCW non è meno appagante di sedersi a bordo di Mini JCW carrozzeria tre porte. Senza contare le qualità che Countryman, all'occorrenza, sfoggia pure in fuoristrada: trazione integrale All4 una integrale vera.

LOVE STORY Mini per il go-kart feeling, Mini come amore per la tradizione che si inventa innovazione, Mini come way of life che prende tutto come un gioco. Il sense of humor del marchio automobilistico più trendy e giovanile che ci sia ritornerà a trasmettere frequenze di amore universale. Lo farà, nel 2022, sempre a Varano. Teatro con il quale, al primo appuntamento, è già Big Love.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 04/10/2021