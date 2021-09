Serie speciale

Mini e le competizioni, una storia d'amore lunga quasi quanto la storia del marchio. Mini Rockingham GT Edition una serie limitata (50 unità) confezionata proprio per celebrare la lunga tradizione Mini nel mondo delle corse, ma anche per insaporire le già straordinarie performance di Mini Clubman John Cooper Works, la ''wagon'' sbarazzina più veloce che ci sia.

TOPONOMASTICA Rockingham come la località del Regno Unito che ospita lo storico Motor Speedway, nonché luogo al quale Mini è particolarmente affezionata, avendolo frequentato per decenni. La sigla GT, beh...parla da sola. Per chi non avesse una memoria di ferro, o semplicemente non fosse un fan del brand, GT era il nomignolo utilizzato negli anni Settanta per individuare tutte le Mini sportive.

VROOOM Mini Clubman Rockingham GT Edition si basa dunque su Clubman JCW, mutuandone in particolare il motore 4 cilindri da 2,0 litri con tecnologia TwinPower Turbo: potenza di 306 CV, coppia di 450 Nm, accelerazione 0-100 km/h in 4,9 secondi (con funzione launch control del cambio Steptronic Sport a 8 rapporti), velocità massima - autolimitata elettronicamente - di 250 km/h. Tenerla lontano da una pista, equivale a torturarla.

MINI IN BACK Clubman Rockingham GT Edition disponibile nei colori White Silver, Chili Red, Midnight Black e Moonwalk Grey, tutti quanti in combinazione con il tetto, le calotte degli specchietti retrovisori esterni, le maniglie delle porte e il contorno dei fari e delle luci posteriori in nero. A completare il kit ci pensano poi il design dedicato per i Side Scuttles laterali, le stripes nere presenti sulle fiancate e sul cofano con una linea a contrasto rossa, infine il logo GT, presente anche all’interno, sul cruscotto.

CARA LA MIA CLUBMAN Prendendo le mosse dalla JCW, anche Clubman Rockingham GT Edition si avvale di assetto ribassato di 10 mm, inoltre cerchi in lega John Cooper Works da 18 pollici con design Black Grip Spoke runflat e fari full LED adattivi. Il prezzo? Non comunicato, ma va messa in conto una spesa superiore ai 50.000 euro. D'altra parte, non è una Clubman JCW qualsiasi.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 26/09/2021