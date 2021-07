ONE MAN SHOW I successi in Formula 1, ma anche e soprattutto il sodalizio con il marchio Mini. Cooper: un nome, una leggenda. 60 anni fa (settembre 1961: primissima Mini Cooper) John Cooper gettò le basi dell'entusiasmante cammino nel mondo delle corse della Mini Classica. Per celebrare la ricorrenza, ecco un'edizione speciale di Mini 3 porte che combina gli iconici riferimenti storici con le tecnologie del presente. Mini Anniversary Edition un tributo a un personaggio che a oltre 20 anni dalla scomparsa (2000) è ancora sinonimo di piacere di guida su piccole auto.

DIAMO I NUMERI L'edizione speciale sarà disponibile come Mini John Cooper Works e a livello globale la produzione sarà limitata a sole 740 unità, 60 per il mercato italiano. Il numero di unità disponibili per questa edizione rende omaggio al numero di partenza 74, associato alla Mini Cooper Classica nella sua prima apparizione di successo in pista.

VERDE INGHILTERRA Le sfumature della storia condivisa di Mini e della famiglia Cooper si possono ritrovare sia all'esterno che all'interno. Poiché le prime auto da corsa progettate da John Cooper erano riconoscibili attraverso la loro verniciatura verde con dettagli bianchi, le Mini Anniversary Edition sono disponibili nel British Racing Green metallizzato. In alternativa, sono disponibili le varianti Midnight Black metallizzato e Rebel Green. Tutte le verniciature sono combinate con il tetto, le calotte degli specchietti retrovisori esterni, le maniglie delle porte e il contorno dei fari e delle luci posteriori in bianco. Altri elementi di rivestimento esterno sono disponibili in Piano Black high gloss.

ORDINE DI PARTENZA Completano il look esterno le stripes bianche sul cofano e una linea a contrasto rossa. Il numero 74 sul cofano e sulle portiere ricorda gli esordi della carriera sportiva: quando vinse la sua prima gara in pista, la Mini Cooper Classica indossava proprio il numero di partenza 74. Le sospensioni con smorzamento selettivo della frequenza sono completate da cerchi in lega leggera John Cooper Works da 18 pollici in design Circuit Spoke a due tonalità. Il logo ''Cooper'' si trova invece sui listelli sottoporta, sui montanti laterali, sui montanti C e sulla razza centrale del volante sportivo in pelle Nappa.

IN ABITACOLO L'equipaggiamento interno comprende sedili sportivi John Cooper Works in Dinamica/pelle con finitura Carbon Black, un headliner color antracite, pedaliera in acciaio inossidabile e finiture interne in Piano Black high gloss. L'anello rosso del logo originale John Cooper adorna il coperchio del vano bagagli e la superficie interna sul lato passeggero. Sul lato del conducente, la superficie interna presenta le firme di John, Mike e Charlie Cooper. Come ulteriore indicazione del carattere esclusivo dell'edizione, l'interno del telaio della porta del guidatore presenta uno stemma con la firma di John Cooper, la nota scritta a mano ''1 di 740'' e le parole ''60 Years of Mini Cooper - The Unexpected Underdog''. Più che una serie speciale, guiderai un album dei ricordi.