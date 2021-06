MAI DIRE MAI Quando Mini ha presentato la sua concept Vision Urbanaut, lo scorso novembre, chiudevo la notizia dicendo (sic) che “al momento non esiste neppure un prototipo fisico di Vision Urbanaut, e difficilmente ne verrà realizzato uno”. E infatti. Il prossimo primo luglio, alla conferenza DLD Summer di Monaco, il gruppo BMW presenterà una versione in “carne e ossa” del suo studio concettuale.

COS’È MINI VISION URBANAUT

Vision Urbanaut è un veicolo urbano, naturalmente elettrico, naturalmente sostenibile, che fonde la visione di un marchio come Mini con il concetto del “uso intelligente dello spazio”, portando la comfort zone dell’utente all’interno dell’auto, disponibile in declinazioni diverse date dai Mini Moments che si possono “vivere” a bordo del Vision Urbanaut.

COM’È FATTA FUORI

Lunga 4,46 metri, la Mini Vision Urbanaut ha una carrozzeria da monovolume, con il parabrezza che disegna una linea unica con il cortissimo cofano, e una parte posteriore pressoché verticale. Le ruote sono agli angoli della carrozzeria, per massimizzare lo spazio a disposizione di chi sta dentro. Il frontale e il posteriore sono pannelli luminosi a LED che si occupano dell’illuminazione, ma possono anche essere utilizzati per “comunicare” con l’esterno. Anche le ruote hanno un avanzato sistema di illuminazione dinamico.

UN PROTOTIPO SOSTENIBILE

Trattandosi di veicolo concettuale, Vision Urbanaut non poteva certo non prestare grande attenzione ai temi della sostenibilità e dell’attenzione all’ambiente. Fin dalle prime fasi progettuali il team di sviluppo ha cercato di ridurre il numero di componenti dell’auto, evitando di utilizzare materiali non necessari, e durevoli nel tempo laddove possibile. In quest’ottica, per esempio, le coperture dei sedili sono intercambiabili. L'interno dell’auto è stato inoltre creato senza impiegare cromo o pelle, un approccio che sarà introdotto anche nella prossima generazione di Mini.

MATERIALI GREEN Gli interni della concept mini presentano un'alta percentuale di materiali riciclati, quasi tutti rinnovabili e riciclabili. La gran parte dei tessuti è realizzata con materiali riciclati (tra cui lana, poliestere e Tencel); il sughero è invece presente sul volante e in alcune sezioni del pavimento, e oltre che essere “pulito”, conferisce anche un’atmosfera unica a bordo.

TRE MOMENTI “MINI” (+1) DI VISION URBANAUT

I Mini Moments sono tre, selezionati dal Mini Token (un vero e proprio “gettone” digitale) utilizzato, e possono cambiare l’auto dentro e fuori, in base al tipo di esperienza che l’utente vuole vivere: paesaggi sonori specifici e illuminazione ambientale si aggiungono alle trasformazioni vere e proprie dell’auto.