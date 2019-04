Autore:

Giulia Fermani

FACELIFT 2019 Mini Clubman, il restyling è servito. Al Salone di Shanghai l'edizione 2019 di una delle familiari più originali non porta in scena alcun cambiamento radicale ma interventi che non si allontanano di molto quelli già toccati a Mini 3 porte. Una nuova gamma di opzioni di personalizzazione, nuovi cerchi, nuovi fari, e i gruppi ottici anteriori a Led disponibili come optional. Anche la gamma propulsori non uscirà dai soliti binari. Il listino? Si parte, in Gran Bretagna, da 21.200 sterline (circa 24.500 euro).

COME CAMBIA La versione rivista della Mini Clubman in mostra al Motor Show di Shanghai di quest'anno sfoggia un esterno sottilmente rivisitato, con un nuovo set di cerchi in lega da 16 o 17 pollici, una griglia rielaborata, fari nuovi e luci posteriori a Led a riprodurre (quando illuminati) uno spicchio della Union Jack - la bandiera del Regno Unito -. Disponibili come optional ci sono anche una serie di fari a LED Matrix, che adattano automaticamente la loro luminosità in base alle condizioni del traffico in modo da non abbagliare le macchine intorno.

GLI INTERNI Anche per gli interni non mancano le similitudini con il facelift 2018 di Mini Hatchback: a centro plancia spunta un sistema di infotainment con display digitale da 6,5 pollici di serie, navigatore satellitare, Apple CarPlay, informazioni sul traffico in tempo reale e il pacchetto 'Excitement' di MINI (maniglie delle porte illuminate e illuminazione interna personalizzabile). Tra gli optional, invece, debuttano uno schermo da 8,8 pollici, il MINI Navigation Plus Pack, Bluetooth avanzato e il caricabatterie per smartphone wireless, insieme a cerchi in lega più grandi da18 e 19 pollici, sospensioni sportive con un abbassamento della vettura di 10 millimetri e sospensioni adattive.

MOTORI E LISTINO La gamma di motori della Nuova Mini Clubman comprende due unità a benzina a 3 cilindri e una a 4 cilindri, oltre a un motore diesel a 3 cilindri e due a 4 cilindri, ciascuno dotato dell'ultima generazione della tecnologia MINI TwinPower Turbo. Tutti possono essere abbinati a un cambio manuale a sei velocità o a un cambio sportivo a doppia frizione Steptronic a sette velocità.

Al suo lancio sul mercato, la Nuova MINI Clubman sarà disponibile in otto varianti:

MINI One Clubman: 102 CV, 0 - 100 km/h in 11,3 secondi, velocità massima 185 km/h, consumo di carburante combinato: 5,6 - 5,5 litri/100 km

MINI Cooper Clubman:136 CV, 0 - 100 km/h in 9,2 secondi, velocità massima: 205 km/h, consumo combinato combinato: 5,7 - 5,6 litri/100 km

MINI Cooper S Clubman: 192 CV, 0 - 100 km/h in 7,3 secondi, velocità massima: 228 km/h, consumo di carburante combinato: 6,5 - 6,4 litri/100 km

MINI Cooper S Clubman ALL4:192 CV, 0 - 100 km/h in 6,9 secondi, velocità massima: 225 km/h, consumo di carburante combinato: 6,2 -6,1 litri/100 km

MINI One D Clubman:116 CV, 0 - 100 km/h in 10,8 secondi, velocità massima: 192 km/h, consumo di carburante combinato: 4,2 - 4,1 litri/100 km

MINI Cooper D Clubman:150 CV, 0 - 100 km/h in 8,9 secondi, velocità massima: 212 km/h, consumo di carburante combinato: 4,4 - 4,3 litri/100 km

MINI Cooper SD Clubman: 190 CV, 0 - 100 km/h in 7,6 secondi, velocità massima: 225 km/h, consumo di carburante combinato: 4,4 - 4,3 litri/100 km

MINI Cooper SD Clubman ALL4:190 CV, 0 - 100 km/h in 7,4 secondi, velocità massima: 222 km/h, consumo di carburante combinato: 4,7 - 4,6 litri/100 km