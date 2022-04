Nuova BMW X7 2022: con il restyling cambia faccia (e motori)

In arrivo il facelift del maxi-SUV di lusso della casa di Monaco, che stravolge anche l’abitacolo con lo schermo curvo. Eccola in video

Sempre più grandi, sempre più lussuosi: il segmento dei maxi-SUV non macina numeri che impensieriscono Fiat Panda o Lancia Ypsilon, ma sono sempre più richiesti: un segmento con grandi margini di redditività nel quale si stanno lanciando anche Lexus e Mazda, con il suo imminente CX-80. Senza neppure parlare dei modelli solo elettrici, che fanno storia a sé: abbiamo visto di recente Kia EV9 Concept, e tra una settimana Mercedes presenterà EQS SUV. Ma torniamo a Monaco di Baviera, dove BMW ha appena presentato il restyling di metà carriera di X7, la sua ammiraglia a ruote alte.

Nuova BMW X7 2022: la versione xDrive 40i, visuale di 3/4 anteriore

Anticipato nei giorni scorsi da un paio di immagini “leakate” su internet, il nuovo maxi-SUV tedesco conferma lo stravolgimento del frontale rispetto al modello attualmente in listino, a cominciare dalle luci anteriori posizionate su due livelli. Una scelta che rientra nel nuovo corso stilistico BMW, che punta a caratterizzare in maniera netta i diversi modelli in gamma, in particolare per quanto riguarda berline e SUV.

Nuova BMW X7 2022: la versione sportiva M60i, i nuovi gruppi ottici

LUCI DIVISE Le luci a LED superiori, su cui poggia il muscoloso cofano ricco di nervature, servono come luci di posizione, firma luminosa diurna e indicatori di direzione. I gruppi ottici posizionati in basso (disponibili anche nella versione a matrice di LED, con funzione di fendinebbia) sono alloggiati in un involucro di colore scuro, che li rende quasi invisibili a occhio nudo.

C’È ANCHE IL VETRO Simile per dimensioni l’enorme calandra a doppio rene, mentre cambia tutto il resto cambia, a cominciare dalla forma del paraurti, più sportivo e con gli inserti diagonali rivolti verso il muso anziché verso l’esterno. Minori le modifiche al posteriore, che riguardano piccoli ritocchi ai sottili gruppi ottici e al paraurti. Rivestita in vetro la barra cromata che collega i due fari.

Nuova BMW X7 2022: la versione sportiva M60i, i caratteristici specchietti retrovisori

PACCHETTO M Nuovo il pacchetto M Sport, che mette in evidenza l’indole sportiva dell’auto, con tanti dettagli in color nero lucido, a partire dalla griglia anteriore passando per le cornici dei finestrini e la striscia sotto le portiere che attraversa l’auto a tutta lunghezza. Specifici (e inconfondibili) anche gli specchietti retrovisori, rivestiti in fibra di carbonio. Esclusivo per questo allestimento il colore Marina Bay Blue, così come i cerchi in lega da 21” (di serie sono da 20”), con disponibilità fino a 23”.

Nuova BMW X7 2022: la versione xDrive 40i, gli interni

Lussuosi? Ovvio che sì. Spaziosi? Chiaramente. Tecnologici? Per forza. Nuova BMW X7 punta a rimanere il punto di riferimento nel settore dei maxi SUV premium. Tre le file di sedili: la prima con regolazioni elettriche, massaggio e riscaldamento di serie per tutti i modelli; la seconda che può essere sostituita da due comode poltrone singole; la terza capace di ospitare due persone senza troppi sacrifici. Per tutte, di serie, rivestimenti in pelle Individual Merino; fuori dall’Europa è disponibile anche l’opzione Sensafin, un materiale simile alla pelle ma realizzato senza torcere un capello agli animali.

Nuova BMW X7 2022: la versione sportiva M60i, i sedili

SI APRE COL TELEFONO Inedita la strumentazione digitale, con un grande display curvo che integra il quadro strumenti (da 12,3”) dietro il volante e lo schermo per l’infotainment (da 14,9” di diagonale), aggiornato all’ultima versione di BMW OS 8. Più sottili le bocchette dell’aria al centro, minimal il selettore di marcia nel tunnel centrale, accanto al quale si trova il “rotellone” per la gestione del sistema iDrive. Pressoché invariati quasi tutti gli altri elementi dell’abitacolo, dai pannelli porta al volante. La Digital Key Plus BMW, su richiesta, permette di utilizzare il proprio iPhone come chiave dell’auto.

Nuova BMW X7 2022: la versione xDrive 40i, il tetto panoramico e le tre file di sedili

VITA DA PASCIÀ Il comfort e la comodità dei passeggeri passa anche dal miglioramento della dotazione di serie, che ora prevede un climatizzatore automatico a quattro zone, il tetto panoramico in vetro e un impianto stereo di alta gamma. Su tutti i modelli è presente il volante in pelle con palette del cambio e caricatore wireless per gli smartphone predisposti. Tra gli optional, il tetto in vetro con illuminazione a LED, stereo Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound System, ventilazione attiva e massaggio per i sedili anteriori.

Nuova BMW X7 2022: la versione sportiva M60i, vista di 3/4 anteriore

Al top della gamma di nuova BMW X7 prende posto un nuovo V8 biturbo da 4,4 litri per il modello M60i xDrive, derivato direttamente da quelli utilizzati per le competizioni, con 530 CV di potenza e una coppia massima di ben 750 Nm. Più tranquillo - si fa per dire - il sei cilindri in linea che debutta per il modello xDrive40i, con 380 CV di potenza massima (47 in più del modello che andrà a sostituire) e 520 Nm di coppia (un incremento di 70 Nm). Aggiornamenti e migliorie in termini di consumi e di efficienza per il collaudato sei cilindri in linea del terzo e ultimo motore in gamma, quello della X7 xDrive40d, con 352 CV di potenza massima e 700 Nm di coppia.

Nuova BMW X7 2022: la versione sportiva M60i, il nuovo V8 da 4,4 litri

TUTTI CON LA SCOSSA Tutti e tre i motori condividono un sistema mild hybrid a 48 V di nuova tecnologia che prevede uno starter/generatore integrato nella trasmissione, capace di aggiungere 12 CV extra di potenza e 20 Nm di coppia per brevi tratti. Per tutti, cambio Steptronic Sport a otto rapporti con palette al volante e trazione integrale xDrive.

Nuova BMW X7 2022: la versione sportiva M60i, il nuovo selettore di marcia

ADAS La suite di aiuti alla guida della nuova BMW X7 si arricchisce di una migliorata frenata automatica d’emergenza, adesso in grado di riconoscere pedoni, ciclisti e traffico in arrivo. Il cruise control adattivo, disponibile su richiesta e con funzione Stop & Go durante la marcia, aggiunge anche il controllo del traffico e il riconoscimento dei semafori. Inedita la funzione di allerta quando si esce dall’auto, che avverte di traffico in arrivo da dietro (funzione particolarmente utile per i ciclisti). La funzione di parcheggio automatico, capace di ripercorrere le manovre fatte dal conducente, ora funziona fino a 200 metri.

Nuova BMW X7 2022: la versione xDrive 40i, i cerchi in lega

Il lancio mondiale di nuova BMW X7 è previsto per la fine dell’estate, a cavallo tra agosto e settembre. Non ancora annunciati i prezzi, che ritoccheranno verso l’alto il listino attuale, che attacca da 100.350 euro per i due modelli a sei cilindri xDrive 40i e xDrive 40d, e arriva a 125.850 euro per la versione M50i.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 13/04/2022