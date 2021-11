BMW SORPRENDE CON UN SUPER SUV PLUG-IN BMW ha già fissato in agenda l’appuntamento del 29 novembre prossimo per svelare “un nuovissimo concept ibrido-elettrico ad alta potenza”. E anche la pagina ufficiale Facebook della divisione sportiva M ha regalato un po’ di suspense agli appassionati della Casa tedesca pubblicando un teaser che conferma il nome XM per il suo prossimo SUV high performance. In realtà si tratta di poco più che uno schizzo ben fatto, ma che ci rivela che il design è definito dalla grande calandra a doppio rene con il profilo illuminato e inserita tra due sottili fari a LED. Il teaser mostra anche dei LED aggiuntivi sul tetto, soluzione di design in anteprima per BMW. A parte questo, il paraurti ha uno stile che ricorda altri modelli M, ma è dotato di piccole prese d’aria poiché la griglia gigantesca è probabilmente più che sufficiente per qualsiasi tipo di raffreddamento. Nella descrizione, la casa tedesca afferma che questo concept è “l'affermazione più espressiva in quasi 50 anni di BMW M” e lo definisce “una X unica per il marchio M”.

Teaser BME XM: su Facebook il messaggio sull'arrivo del super SUV ibrido PRESTAZIONI DA SUPERSPORTIVA Queste affermazioni ci fanno credere che il concept presentato sui social sia un'anteprima del prossimo modello BMW a ruote alte che è già stato confermato dall'ex CEO, Marcus Flasch. Dalle poche voci trapelate da Monaco, tutti ci aspettavamo che il focus degli ingegneri tedeschi fosse sulle prestazioni, tuttavia, il teaser anticipa che questo SUV presenta in anteprima ''il nuovo design dei modelli di lusso BMW'' suggerendo la presenza di una calandra più massiccia nel prossimo futuro. I prototipi mimetizzati della BMW Concept XM stanno già effettuando i test dinamici, rivelando una carrozzeria scolpita grande quanto una X7, ma con un aspetto decisamente più volitivo. Oltre a sottolineare la presenza di un motore elettrificato, BMW M non ha rivelato alcun dato sulle prestazioni del concept, ma rumor dalla Germania parlano del modello di produzione BMW più potente di sempre. Il propulsore ibrido plug-in dovrebbe combinare un motore V8 biturbo a un motore elettrico con una potenza ipotetica di oltre 750 CV. Ne sapremo di più nei prossimi giorni in attesa del debutto previsto alla fine di novembre.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 17/11/2021