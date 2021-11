XM Concept, alias BMW X8: nuovo video teaser. Quale motore ibrido?

Una sigla, un perché. Un altro mega SUV ad alte prestazioni, e poco importa se tra il pubblico c'è chi sbadiglia. Il mercato c'è: non sarà forse l'Italia, non sarà l'Europa, ma da qualche parte il super SUV fa audience, fa contratti. Dopo il primo scatto in penombra e a poche ore dal reveal alla rassegna Art Basel a Miami, di Concept XM ora BMW diffonde anche un video teaser (vedi sotto): oltre al doppio rene gigantesco e illuminato, all'archetipo di nuova BMW X8 (cioè l'auto che tutto lascia pensare sia il prodotto finito di questo esercizio di stile) possiamo ora associare anche un profilo sportivo e passaruota posteriori svasati.

VEDI ANCHE



PLUG-IN GIANT BMW ancora non ha rivelato dettagli sul propulsore, ma come modello a marchio M, nuova X8 (per il momento, chiamiamola ancora XM Concept) potrebbe anche utilizzare il 6 cilindri in linea turbo da 3,0 litri di M3/M4. Il V8 biturbo da 4,4 litri di M5, per l'occasione opportunamente elettrificato, è tuttavia un'opzione ancor più probabile. Come mostra l'immagine di copertina, e come già appreso dalle nostre foto spia, la porta di ricarica sul parafango anteriore suggerisce infatti che siamo al cospetto di un SUV plug-in hybrid. Appuntamento a brevissimo per sapere tutto su di lui, specifiche tecniche e interni inclusi.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 29/11/2021