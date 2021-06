CAMBIA VOLTO A quattro anni dal suo debutto, anche per la terza generazione del SUV medio tedesco (anche nella versione coupé X4) è tempo di rifarsi il trucco: ridisegnato il frontale e il posteriore, come anticipato nelle foto spia dei mesi scorsi, mentre all’interno arriva l’assistente virtuale Alexa di Amazon. BMW X3 sarà disponibile solo motori ibridi con tecnologia a 48V; di serie per tutta la gamma il cambio automatico a otto rapporti e la trazione integrale xDrive. Andiamo a vedere più da vicino come cambia BMW X3 per il 2022.

COME CAMBIA FUORI BMW X3 2022

Come dice il nome stesso, anche per BMW X3 il facelift si limita a piccole, ma sostanziali, modifiche nel “volto” dell’auto, concentrate in particolare sui gruppi ottici anteriori, più sottili e smussati di circa dieci millimetri, e sulla griglia a doppio rene di nuovo disegno, più grande e con una cornice unica che racchiude le due prese d’aria. I fanali sono di serie full LED; su richiesta possono essere del tipo adattivo con funzione Matrix, e per la prima volta su X3 è disponibile anche la funzione Laser Light, con una portata fino a 650 metri. Il paraurti presenta anche nuove prese d’aria verticali di forma triangolare e una vistosa protezione sottoscocca. Esclusivi per la motorizzazione ibrida plug-in lo stemma ''electrified by i'' sul parafango anteriore e un anello blu sui loghi BMW.

PIÙ ORDINATA DIETRO Cambiano nel disegno anche i gruppi ottici posteriori, con un bordo nero che ne evidenzia le linee. Originale il contorno a “tenaglia” delle sezioni a LED, mentre gli indicatori di direzione si sviluppano in senso orizzontale, con uno stile a filigrana. Inedita la protezione del sottoscocca, che integra anche i due terminali di scarico più grandi e sportivi. Le minigonne laterali dell’allestimento X Line attualmente in commercio sono ora di serie per tutti i modelli.

PACCHETTO M Disponibile come allestimento, il pacchetto sportivo M prevede prese d’aria maggiorate all’anteriore, gli immancabili inserti nero lucido, colore ripreso anche dalla cornice dei finestrini, dai mancorrenti sul tetto e dalle barre della griglia BMW. Più sportivo anche il paraurti posteriore, con un diffusore di colore scuro. I cerchi in lega per questa versione sono da 19”, con possibilità di averli nelle misure da 20” e 21”, e pinze dei freni blu o rosse.

ANCHE VERNICI SPECIALI In totale, nuova BMW X3 può contare su undici colori di carrozzeria, tra cui il nuovo Skyscraper Grey metallizzato, il M Brooklyn Grey metallizzato per il pacchetto sportivo M, e due speciali Aventurine Red e Tanzanite Blue. Dopo il lancio si amplierà la gamma di verniciature speciali BMW Individual, che prevede anche finiture opache come il Frozen Deep Grey.

COME CAMBIA DENTRO BMW X3 2022

La principale novità dell’abitacolo di BMW X3 è la nuova console centrale, ereditata da BMW Serie 4, con i comandi raggruppati in una “isola” che integra il pulsante di accensione, la leva del cambio, i bottoni per il sistema start/stop, il freno di stazionamento elettrico, il controllo della velocità in discesa e l’immancabile rotella BMW per il controllo dell’impianto di infotainment (di serie da 10,25”, su richiesta da 12,3”).

COMODI E AL FRESCO Di serie per tutti i modelli i sedili sportivi con rivestimenti Sensatec di nuova generazione e rivestimento perforato, e il climatizzatore automatico a tre zone. Da ultimo, le bocchette di ventilazione laterali hanno una piccola ma elegante cornice cromata. Su richiesta le luci ambientali a LED, che arricchiscono il cruscotto e la zona bassa dell’abitacolo.

TECNOLOGIA E ADAS

Tra le novità del modello 2022 di BMW X3 (e la sorella coupé X4) c’è il debutto, su richiesta, del pacchetto Driving Assistant Professional, che integra il cruise control adattivo con funzionalità specifiche per la guida in città, l’avviso di incrocio avanzato, l'assistente di corsia d'emergenza e per il mantenimento della corsia. Nel cruscotto digitale c’è un elemento specifico tridimensionale che mostra i sistemi attivi del Driving Assistant Professional. Il Parking Assistant Plus comprende adesso anche l’assistenza in retromarcia; debutta anche per la prima volta sulla serie X3 il BMW Drive Recorder opzionale, con riprese video intorno al veicolo.

SISTEMA OPERATIVO BMW Il modello 2022 di X3 monta il sistema operativo BMW Operating System 7, con aggiornamenti over-the-air via internet e il nuovo navigatore BMW Maps basato su cloud con aggiornamenti in tempo reale su traffico e condizioni della strada. Per tutti modelli il cruscotto è digitale da 10,25”, mentre l’head-up display è disponibile su richiesta. Immancabile il supporto per Apple CarPlay (anche wireless) e Android Auto, mentre viene ulteriormente rafforzata la partnership con Amazon per l’integrazione di Alexa in auto, e che permette anche di controllare lo stato del veicolo dell’app My BMW App.

MOTORIZZAZIONI DI BMW X3 2022

Sette i motori disponibili per il nuovo SUV medio, e tutti green: oltre alla BMW X3 xDrive30e con trazione ibrida plug-in, in produzione da dicembre 2019, tutti i 4 e 6 cilindri sfruttano la tecnologia mild hybrid a 48 volt con generatore che permette di ridurre i consumi di carburante e migliorare il comfort di guida. L'energia ottenuta con il recupero in frenata viene immagazzinata in una piccola batteria, che permette anche una piccola spinta elettrica di 11 CV.

QUALI MOTORI La lista dei propulsori annunciata da BMW è per il momento valida solo per la Germania, ma possiamo considerarla come punto di partenza anche per il mercato italiano:

Diesel MHEV 48V

BMW X3 xDrive20d : 140 kW/190 CV, 6,5 l/100 km, 171 g/km CO2

: 140 kW/190 CV, 6,5 l/100 km, 171 g/km CO2 BMW X3 xDrive30d : 210 kW/286 CV, 7,0 l/100 km, 183 g/km CO2

: 210 kW/286 CV, 7,0 l/100 km, 183 g/km CO2 BMW X3 M40d: 250 kW/340 CV

BENZINA MHEV 48V

BMW X3 xDrive20i : 135 kW/184 CV, 8,4 l/100 km, 192 g/km CO2

: 135 kW/184 CV, 8,4 l/100 km, 192 g/km CO2 BMW X3 xDrive30i : 180 kW/245 CV, 8,5 l/100 km, 194 g/km CO2

: 180 kW/245 CV, 8,5 l/100 km, 194 g/km CO2 BMW X3 M40i: 265 kW/360 CV

BENZINA PHEV

BMW X3 xDrive30e: 215 kW/292 CV, autonomia in elettrico da 50 km

Tutte le motorizzazioni sono disponibili con il cambio Steptronic a 8 rapporti, opportunamente adattato alle caratteristiche del propulsore. BMW X3 M40i, BMW X3 M40d e i modelli BMW X4 hanno di serie le palette al volante e il Launch Control, altrimenti disponibili come optional. Per tutte, di serie anche la trazione integrale BMW xDrive.

BMX X3 M COMPETITION

Non potevano mancare le versioni più sportive, che si caratterizzano all’esterno per il doppio rene anteriore specifico con griglia cromata, doppie barre in nero lucido con logo M, le grembialature nella parte anteriore e posteriore riprese dal pacchetto sportivo M, gli specchietti retrovisori aerodinamici in nero lucido e gli scarichi in cromo nero. Da 20” i cerchi, con tagli e disegni da 21” pollici su richiesta.

PRESTAZIONI AL TOP Il motore della nuova BMW X3 M Competition è il tre litri sei cilindri con 375 kW/510 CV di potenza e una coppia massima portata a 650 Nm. A fronte di 11 l/100 km di consumo di carburante e 251 g/km di CO2, l’auto scatta da 0 a 100 km/h n 3,8 secondi. La velocità è limitata elettronicamente a 250 km/h, e può essere sbloccata fino a 285 km/h nel pacchetto opzionale M Driver's Package.

FATTA PER DRIFTARE L’auto prevede una serie di modifiche specifiche per renderla ancora più sportiva: il controllo elettronico M xDrive è collegato al sistema DSC (Dynamic Stability Control), e dirige una parte della coppia motrice all'asse anteriore solamente quando le ruote posteriori raggiungono i limiti delle loro capacità di trasmissione. Le sospensioni adattive M sono di serie, con setup specifico e ammortizzatori controllati elettronicamente assicurano sia un alto livello di comfort quotidiano che un contatto estremamente. La modalità di guida M Dynamic consente uno slittamento aggiuntivo delle ruote per divertirsi a driftare in pista. Ma non lamentatevi poi del costo del gommista!

PREZZI E DISPONIBILITÀ DI BMW X3 2022

Il lancio sul mercato (con il listino completo e i prezzi definitivi) inizierà nel corso dell’estate, con i modelli M Competition in arrivo qualche settimana dopo, ad agosto. La produzione vera e propria avverrà nello stabilimento di Spartanburg (USA). Il debutto in pubblico è previsto al Chengdu Motor Show in Cina, che si terrà dal 27 agosto al 5 settembre, mentre la prima europea si terrà nel corso della IAA di Monaco, dal 7 al 12 settembre.