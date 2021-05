CUCÙ Un primo assaggio, forse non del tutto intenzionale, del nuovo lifting di BMW X3 è stato catturato in modo un po' rocambolesco dal sito ufficiale spagnolo di BMW. Nitida la parte laterale, più un accenno della parte anteriore e posteriore. Lavoriamo con ciò che abbiamo a disposizione, incrociando la nuova immagine con le recenti foto spia di X3 facelift.

BIG GRILL Davanti, l'elemento più evidente e visibile che dovrebbe subire modifiche sono i fari angolari, che sembrano prendere ispirazione da nuova Serie 4. I fari di marcia diurni sono meno circolari e più appuntiti, l'aspetto generale sembra in ogni caso molto in linea con l'attuale direzione del design della BMW. Ovviamente, l'elemento più grande e potenzialmente più controverso di qualsiasi BMW moderna sarà sempre quanto sia prominente la griglia a doppio rene. È difficile da dire da questo punto di vista, ma sembra che le griglie potrebbero effettivamente essere più grandi del SUV in uscita, benché forse di superficie leggermente inferiore ad M3, M4 o X7.

LIGHT FACELIFT Altri aspetti degni di nota includono un paraurti anteriore riprofilato e luci posteriori fumè. Alcune speculazioni online suggeriscono come ad essere raffigurato sia uova X3 M40i. In tal caso, il design aggressivo del paraurti e delle ruote potrebbe essere attenuato per i modelli inferiori. I cambiamenti interni dovrebbero essere ridotti al minimo. Allo stesso modo, BMW non dovrebbe apportare modifiche alla gamma propulsori, sempre composta da unità benzina e diesel e uno o più modelli ibridi plug-in. A listino dovrebbe rimanere anche il capobranco X3 M, col suo 3 litri sei cilindri in linea da 473 CV. Poco alla volta, metteremo insieme tutte le tessere del puzzle.