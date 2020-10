TOCCA ALLA M Dopo le foto spia della versione più “tranquilla”, arrivano finalmente anche quelle di BMW X3 M, pizzicata sulle curve veloci del Nürburgring, il circuito di test per antonomasia per tutti i veicoli che si preparano a entrare nella fase di produzione vera e propria.

CAMBIA POCO Il restyling di metà carriera della SUV tedesca BMW X3 è previsto per il prossimo anno (l’attuale generazione è a listino dal 2017, qui la nostra prova su strada). Come per il modello normale, anche nel caso di BMW X3 M i cambiamenti saranno piuttosto limitati, ridotti alle zone con le camuffature più evidenti. Aspettiamoci quindi gruppi ottici anteriori - e relativa firma luminosa - rinnovati e una griglia più ampia e muscolare, in linea con lo stile del resto della nuova gamma BMW X.

MODIFICHE SPORTIVE Molto più ampie, e non poteva essere diversamente, le prese d’aria del paraurti anteriore di nuovo disegno, mentre gli specchietti laterali hanno la classica calotta “aperta” delle versioni sportive della casa di Monaco di Baviera. Più grandi, di colore nero e con un design nuovo i cerchi del prototipo fotografato in Germania. Al posteriore si nota immediatamente lo spoiler di dimensioni maggiorate sopra il lunotto, e i quattro scarichi nel paraurti.

TECNOLOGIA A BORDO Previste un po’ di novità anche all’interno dell’abitacolo. Nuovi materiali e finiture, inevitabilmente, ma soprattutto tanta tecnologia, a cominciare dall’integrazione della nuova architettura software BMW OS 7.0, disponibile dalle versioni base fino a quelle top di gamma, con il BMW Live Cockpit Professional.

MOTORI E PREZZI Non sono attesi grandi sconvolgimenti neppure dal punto di vista del propulsore, il 3.0 sei cilindri in in linea che muove i modelli M40i, M e M Competition, con potenze che vanno da 360 a 510 CV. Il prezzo? Prevedibile qualche ritocco verso l’alto rispetto al listino attuale, che parte da 74.400 euro per BMW X3 M40i e arriva ai 102.600 euro del modello X3 M Competion.