NON SOLO COUPÉ Neanche un mese dopo la presentanzione di BMW M3 e M4 2021 spuntano le prime foto spia della variante M4 Cabrio. L'auto, ancora camuffata, è stata sorpresa durante i collaudi sulla pista di prova per definizione, la Nordshleife del mitico Nurburgring.

GEMELLE DIVERSE Sul frontale non si ravvedono grandi differenze con la sorella Coupé: ormai nessuno stupore per la griglia centrale a maxi doppio rene, presente anche su M4 Cabrio. Anche i cerchi sembrano identici a quella della parente a tetto rigido, ossia neri, a 10 razze, da 18'' all'anteriore e 19'' al posteriore. Pure al retrotreno, infine, non fosse per lo spoiler posteriore - che sulla Cabrio non si ravvede - le due versioni non sembrano differire: i gruppi ottici e i quattro tubi di scarico - due per lato - sembrano gli stessi. Immancabile, parlando pur sempre di una Serie 4 Cabriolet nuova generazione, la capote in tela, di colore nero.

START YOUR ENGINE Per finire le soluzioni tecniche, a partire dal motore, è presumibile saranno le stesse della Coupé: motore 3 litri 6 cilindri in linea biturbo da 480 CV e 550 Nm, accelerazione 0-100 km/h in 4,2 secondi, velocità limitata a 250 km/h. Cambio manuale a 6 marce e trazione posteriore sono le altre credenziali della sorella M4 Coupé, insieme a sospensioni adattive M, freni M Compound e tante altre particolarità marchiate M Sport. E se anche la M4 Cabrio fosse realizzata in versione Competition? Allora i numeri cambierrebbero. L'ingresso sul mercato dovrebbe avvenire nel corso dell'estate 2021, a un prezzo non inferiore ai 100.000 euro.