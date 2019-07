Autore:

Giulia Fermani

PRIME FOTO SPIA Per la prima volta è stata pizzicata per strada una Bmw M4 Cabrio. Un primo sguardo al prototipo "a cielo aperto" interamente camuffato avvistato nei dintorni del Nurburgring rivela i dischi dei freni più grandi del normale, i tradizionali scarichi a quattro della serie M e prese d’aria frontali maggiorate.

QUANDO ARRIVA Quest'anno tra le presenze confermate al Salone di Francoforte 2019 ci sono la M4 e la sorella Bmw M3 2020, che si prepara a calcare il palco con peso ridotto di 65 kg rispetto alla generazione precedente e le varianti Pure con cambio manuale e trazione posteriore. Dal momento che le nostre foto sono il primo avvistamento della nuova M4 Cabrio, è possibile che il debutto ufficiale possa avvenire un po' più in là rispetto alle sorelle: magari al salone di Ginevra 2020.

LA SCHEDA TECNICA Per la Cabrio ci si aspettan aggiornamenti in linea con quelli delle nuove M4 Coupé e M3. Entrambe saliranno un po' di prezzo ...ma anche nella potenza, che arriva a 480 CV. Stiamo parlando di circa 30 CV in più rispetto a Audi RS4/RS5. In entrambe le macchine la potenza proviene dal motore 6 cilindri in linea bi-turbo da 3,0 litri chiamato S58: il più sofisticato di quel tipo mai concepita dalla divisione M, con iniezione d'acqua per abbassare le temperature in camera di scoppio (come sulla vecchia M4 GTS) e un nuovo filtro antiparticolato per tenere sotto controllo le emissioni.

PIANI PER IL FUTURO Altri aggiornamenti delle nuove M4 e M3, presumibilmente condivise con la Cabrio 2020, sono affinamenti aerodinamici per distribuire meglio la deportanza (downforce), la scocca irrigidita e un assetto dedicato. Le versioni base della nuova M4 saranno puramente a trazione posteriore, mentre le varianti a trazione integrale M xDrive più costose includeranno la stessa modalità per la guida 2WD (leggi "di traverso") già prevista sulla M5. Secondo alcune indiscrezioni trapelate dalla divisione M di Bmw, nel 2020 la gamma M includerà anche una M4 Gran Coupé a quattro porte.