APPUNTAMENTO AL 2021 Sul mercato da ormai tre anni, l’attuale generazione di BMW X3 continua a rimanere uno dei SUV più apprezzati (qui la nostra prova su strada). È pur vero, però, che “da grandi poteri derivano grandi responsabilità”... e nel settore più competitivo (e in maggior crescita) del mercato dell’auto non si può certo rimanere fermi a guardare.

COME CAMBIA FUORI... Il prossimo anno verrà presentato il restyling di metà carriera della BMW X3, che arriverà sui mercati presumibilmente entro la fine del 2021. Dal poco che si intuisce sotto le pesanti camuffature dei primi prototipi, pizzicati durante alcuni test sulle montagne della Spagna meridionale, i cambiamenti saranno piuttosto limitati. Con ogni probabilità il nuovo modello della X3 avrà gruppi ottici anteriori di nuovo disegno, e una griglia più ampia e muscolare, in linea con lo stile del resto della nuova gamma BMW X. Rivisto anche il disegno dei paraurti anteriori, con prese d’aria più ampie e dalle linee più pulite. Minime le modifiche alle luci posteriori, che non dovrebbero perdere la caratteristica forma a T del modello attuale.

... E COME CAMBIA DENTRO Poche novità anche all’interno dell’abitacolo, dove dovrebbero debuttare nuove finiture e combinazioni di materiali, ma nessuno stravolgimento a livello di design. Più incisivi i cambiamenti sotto pelle, con il debutto dell’architettura software BMW OS 7.0, che tra le altre cose aggiunge il supporto ad Apple Car Key, gli aggiornamenti Over The Air e una migliore connettività con gli smartphone iOS e Android.

MOTORI Nessuna novità in arrivo per quanto riguarda i motori, che dovrebbero mantenere la gamma attuale, composta da benzina, mild-hybrid a 48V, le versioni plug-in (anch’esse fotografate e che vedete nella galleria qui sotto), e la versione elettrica iX3, annunciata qualche settimana addietro. A queste, manco a dirlo, si affiancheranno tutte le versioni M già presenti a listino, ossia le M40d, X3 M40i, X3 M e X3 M Competition.