CENTOMETRISTE Un tempo le uniche vetture a cimentarsi in mascoline gare di accelerazione erano le supercar, al massimo i coupé sportivi. Nemmeno nella saga Fast & Furious, Suv come Alfa Romeo Stelvio e BMW X3 sono mai stati convocati per il classico provino, oggi tuttavia esplosività e spirito racing sono tratti che contagiano anche bestie taglia ''large''. Stelvio Quadrifoglio vs X3 M Competition, ruota a ruota in una gara di accelerazione da oltre 1.000 cv in gioco. Trazione, erogazione, progressione, tutto è spinto al limite della meccanica e dell'elettronica. Chi taglia per primo il traguardo?

SCONTRO TRA TITANI Promotori della grande sfida sono quei mascalzoni di TFLCar (The Fast Lane Car), magazine statunitense solito a svolgere test il più possibile unconventional. Clicca qui per il video completo. L'intento è in questo caso dimostrare se la più pimpata delle X3 sia in grado di sconfiggere il modello che tra i Suv di medie dimensioni tiranneggia per velocità, potenza e immagine sportiva, in Europa così come negli States, dove fa incetta di onoreficenze. 510 cv il V6 biturbo da 2,9 litri della Stelvio Quadrifoglio, esattamente 510 cv anche X3 M Competition, generati tuttavia da un 3 litri 6 cilindri in linea (sempre doppio turbo).

ITALIA-GERMANIA Due tentativi, un unico verdetto. Stelvio Quadrifoglio tiene dietro la sfidante bavarese e tiene fede ad una scheda tecnica che accredita la sua accelerazione sullo 0-100 in soli 3,8 secondi, contro i 4,1 secondi di X3 M. Se si parla di performance pure, l'italiana col cuore Ferrari è ancora la regina di categoria. Quando poi il focus si sposta su altri aspetti, vedi qualità, equipaggiamento ed elettronica di bordo, allora la BMW ritorna in testa senza gran fatica. Due Suv da sparo, due filosofie perfettamente in linea con le rispettive tradizioni nazionali. Crono sul quarto di miglio a parte, voi quale preferite?